Frente común contra el gusano barrenador: la alianza de Estados Unidos y el IICA

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Oficina de Respuesta a Desastres y Asuntos Humanitarios (DHR) del Departamento de Estado de los Estados Unidos acordaron definir una agenda de trabajo conjunto enfocada en la protección del sector agrícola y el suministro de alimentos en las Américas, tras una reunión formal en la sede central del organismo en San José, Costa Rica.

El encuentro, sostenido entre el director general del IICA, Muhammad Ibrahim, y el oficial bureau senior de la DHR, Ryan Shrum, centró su atención en la necesidad de articular medidas que superen la atención inmediata de la emergencia y permitan la rápida rehabilitación del sector productivo frente a eventos climáticos adversos y amenazas fitosanitarias.

Durante las deliberaciones, ambas entidades evaluaron el alcance de las intervenciones vigentes contra la plaga del gusano barrenador del ganado (GBG), un programa financiado por la DHR que abarca ocho países entre México y Centroamérica. El proyecto busca contener la propagación del parásito en su punto de origen para evitar impactos económicos mayores en las explotaciones ganaderas de la región y el territorio estadounidense.

En Panamá, la plaga del gusano barrenador del ganado se mantiene en fase de erradicación por la Comisión Panamá – Estados Unidos para le erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado (Copeg), con casos positivos registrados en todas las provincias —a excepción de la comarca Guna Yala—, mientras que el parásito ya se ha extendido a Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Belice y México.

Ibrahim destacó la urgencia de restaurar las capacidades productivas de las comunidades golpeadas por huracanes, sequías o variaciones del fenómeno de El Niño. Según explicó el directivo del IICA, la destrucción de cultivos, infraestructura de riego y mercados tras un desastre requiere intervenciones operativas eficientes para mitigar la dependencia prolongada de la asistencia humanitaria y estabilizar el suministro alimentario regional.

Por su parte, Shrum subrayó la importancia de consolidar la coordinación técnica para hacer frente a las fases críticas de variabilidad climática y dar continuidad a los controles sanitarios animales y vegetales. La DHR, creada en marzo de 2026 como brazo coordinador de crisis del Departamento de Estado, mantiene cuatro de sus 12 centros regionales desplegados en América Latina y el Caribe.

La alianza prevé utilizar la estructura institucional del IICA en sus 34 Estados miembros y su canal de comunicación directo con los ministerios de agricultura hemisféricos para implementar protocolos de contención sanitaria antes de que las plagas crucen las fronteras continentales.