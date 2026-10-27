¡Histórico en la NBA! Los Charlotte Hornets retirarán el #1 de Muggsy Bogues

Los Charlotte Hornets retirarán la camiseta con el dorsal número 1 del base estadounidense Muggsy Bogues el próximo 11 de febrero, en un homenaje oficial que reconocerá su trayectoria e impacto dentro de la franquicia de la National Baskteball Association (NBA).

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La organización de Carolina del Norte inmortalizará el número del jugador de menor estatura en la historia de la liga, quien con 1,60 metros disputó 10 de sus 14 temporadas con el equipo tras sumarse en el draft de expansión de 1988. Durante su paso por la institución, el exjugador construyó un registro estadístico que lo mantiene como el líder histórico del club en asistencias, robos de balón y minutos jugados.

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Con esta distinción, el exbaloncestista de 61 años se convertirá en la tercera figura en recibir esta distinción en el pabellón de la franquicia, junto a Bobby Phills y Dell Curry, como parte de una iniciativa de los propietarios Rick Schnall y Gabe Plotkin para resguardar la memoria deportiva del equipo.

Reconocimiento a una figura histórica de los Hornets

El homenaje a Bogues se concretará tras más de dos décadas de labor continua como embajador institucional de la franquicia, función que asumió al culminar su carrera sobre la cancha.

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Nacido en Baltimore, Bogues consolidó su permanencia en el baloncesto profesional mediante el dominio técnico del juego y la disciplina defensiva, superando las dudas iniciales sobre su rendimiento físico frente al promedio de la liga.