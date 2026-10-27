Panamá y el mundo este martes 27 de octubre ¿Qué pasó hoy?

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este martes 27 de octubre por noticias judiciales, un sismo en el Pacífico panameño y acontecimientos internacionales.
-Confirman detención provisional de Arnold Salgado Galeano: Magistrados del Tribunal de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio confirmaron la medida cautelar contra el exejecutivo de BAC Panamá, imputado por presunta corrupción y delincuencia organizada en la operación Pandora.
-Sismo de magnitud 5.6 cerca de la isla de Coiba: Un movimiento sísmico se registró durante la mañana a 19 kilómetros al noreste de la isla de Coiba, según el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.
-Tres personas aprehendidas en la operación Cumulus: La Fiscalía Superior Anticorrupción informó sobre la aprehensión de dos funcionarios públicos y un particular por su presunta vinculación con un caso de peculado en perjuicio de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).
-Marcas chinas rompen vínculos comerciales con Mbappé: El futbolista francés enfrenta una polémica en China por comentarios atribuidos a él sobre un meme que lo compara con el fallecido líder Mao Zedong, situación que llevó a varias marcas a terminar sus relaciones comerciales con el jugador.
-Flávio Bolsonaro habría viajado rumbo a Estados Unidos: Medios brasileños reportaron que el excandidato presidencial estaría a bordo de un vuelo hacia ese país, pese a una orden judicial que le prohíbe salir de Brasil y le exige entregar sus pasaportes. Reuters señaló que confirmó la información con dos fuentes cercanas al político.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...