Panamá y el mundo este martes 27 de octubre ¿Qué pasó hoy?

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este martes 27 de octubre por noticias judiciales, un sismo en el Pacífico panameño y acontecimientos internacionales.

-Confirman detención provisional de Arnold Salgado Galeano: Magistrados del Tribunal de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio confirmaron la medida cautelar contra el exejecutivo de BAC Panamá, imputado por presunta corrupción y delincuencia organizada en la operación Pandora.

-Sismo de magnitud 5.6 cerca de la isla de Coiba: Un movimiento sísmico se registró durante la mañana a 19 kilómetros al noreste de la isla de Coiba, según el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

-Tres personas aprehendidas en la operación Cumulus: La Fiscalía Superior Anticorrupción informó sobre la aprehensión de dos funcionarios públicos y un particular por su presunta vinculación con un caso de peculado en perjuicio de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).

-Marcas chinas rompen vínculos comerciales con Mbappé: El futbolista francés enfrenta una polémica en China por comentarios atribuidos a él sobre un meme que lo compara con el fallecido líder Mao Zedong, situación que llevó a varias marcas a terminar sus relaciones comerciales con el jugador.

-Flávio Bolsonaro habría viajado rumbo a Estados Unidos: Medios brasileños reportaron que el excandidato presidencial estaría a bordo de un vuelo hacia ese país, pese a una orden judicial que le prohíbe salir de Brasil y le exige entregar sus pasaportes. Reuters señaló que confirmó la información con dos fuentes cercanas al político.