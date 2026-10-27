Flávio Bolsonaro huye en dirección a Estados Unidos y pedirá asilo político a Donald Trump

El excandidato a las elecciones presidenciales de Brasil, el ultraderechista Flávio Bolsonaro, estaría a bordo de un vuelo con destino a Estados Unidos, según informaron este martes 27 de octubre medios brasileños como el portal Metrópoles y el diario Folha de S.Paulo. La agencia Reuters confirmó, tras consultar a dos fuentes cercanas al político, que Flávio Bolsonaro habría decidido desobedecer la orden del Supremo Tribunal Federal de entregar todos sus pasaportes, en el marco de la prohibición judicial de salir del país.
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El periodista Igor Gadelha, del portal Metrópoles, aseguró que el senador brasileño habría salido de Brasil acompañado de su esposa, Fernanda, y sus dos hijas, con destino a Estados Unidos, tras perder las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Gadelha, citando fuentes cercanas, señaló que el viaje se habría planificado con urgencia y con la ayuda de un grupo reducido de aliados en Brasil y Estados Unidos, con el objetivo de evitar filtraciones sobre sus planes.
El portal argentino Infobae informó más temprano que habría partido rumbo a Estados Unidos desde la localidad fronteriza de Puerto Iguazú en Argentina. Ni el gobierno de Javier Milei, ni la autoridad migratoria argentina confirmaron su presencia en territorio argentino.
Según Metrópoles, se prevé que Flávio Bolsonaro ingrese al estado de Florida durante la tarde de este martes. Asimismo, el presidente estadounidense, Donald Trump, tendría conocimiento del viaje de Bolsonaro, quien tendría la intención de presentar una solicitud formal de asilo político. Uno de sus aliados afirmó que Washington estaría preparando una ‘operación de protección’ para el senador.
De acuerdo con la cadena argentina Todo Noticias, Bolsonaro llegaría a Estados Unidos a las 5:00 p. m. (hora de Miami). El portal Metrópoles indicó que el excandidato sería recibido por una delegación de simpatizantes bolsonaristas residentes en Estados Unidos y que, posteriormente, se reuniría con su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, investigado por la justicia por su presunta participación en el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva en 2023.
En un video publicado en las redes sociales, Flávio afirmó que la decisión de incautarle el pasaporte habría sido motivada por una declaración de su hermano, Eduardo Bolsonaro, quien sostuvo el viernes 23 de octubre que el senador debía abandonar Brasil si perdía las elecciones.
Flávio Bolsonaro se encuentra bajo investigación por presuntos delitos de lavado de dinero, evasión de divisas y corrupción, debido a sus vínculos con el caso Máster. El senador habría solicitado dinero a Daniel Vorcaro, dueño del banco que lleva ese nombre, para financiar una película biográfica sobre su padre. El banquero le entregó $12 de los $25 millones que le había prometido para realizar esa producción cinematográfica, antes de ser detenido por las autoridades por presuntamente tejer una red de protección con políticos y autoridades para evitar la disolución de su banco.
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