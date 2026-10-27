Flávio Bolsonaro huye en dirección a Estados Unidos y pedirá asilo político a Donald Trump

El excandidato a las elecciones presidenciales de Brasil, el ultraderechista Flávio Bolsonaro, estaría a bordo de un vuelo con destino a Estados Unidos, según informaron este martes 27 de octubre medios brasileños como el portal Metrópoles y el diario Folha de S.Paulo. La agencia Reuters confirmó, tras consultar a dos fuentes cercanas al político, que Flávio Bolsonaro habría decidido desobedecer la orden del Supremo Tribunal Federal de entregar todos sus pasaportes, en el marco de la prohibición judicial de salir del país.

El periodista Igor Gadelha, del portal Metrópoles, aseguró que el senador brasileño habría salido de Brasil acompañado de su esposa, Fernanda, y sus dos hijas, con destino a Estados Unidos, tras perder las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Gadelha, citando fuentes cercanas, señaló que el viaje se habría planificado con urgencia y con la ayuda de un grupo reducido de aliados en Brasil y Estados Unidos, con el objetivo de evitar filtraciones sobre sus planes. El portal argentino Infobae informó más temprano que habría partido rumbo a Estados Unidos desde la localidad fronteriza de Puerto Iguazú en Argentina. Ni el gobierno de Javier Milei, ni la autoridad migratoria argentina confirmaron su presencia en territorio argentino.

Según Metrópoles, se prevé que Flávio Bolsonaro ingrese al estado de Florida durante la tarde de este martes. Asimismo, el presidente estadounidense, Donald Trump, tendría conocimiento del viaje de Bolsonaro, quien tendría la intención de presentar una solicitud formal de asilo político. Uno de sus aliados afirmó que Washington estaría preparando una ‘operación de protección’ para el senador.