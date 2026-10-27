MiAmbiente ordena el cierre de La Cascada del río Chagres tras un deslave que dejó a un policía herido

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) ordenó el cierre indefinido del sector de La Cascada, en el río Chagres, dentro del Parque Nacional Chagres, luego de un deslave registrado el lunes 26 de octubre que dejó lesionado a un agente de la Policía Nacional. Según informó la entidad, el policía recibió atención médica inmediata y se encuentra estable. La medida comenzó a regir este martes 27 de octubre y prohíbe el ingreso al área tanto a visitantes nacionales como extranjeros, sin excepciones. MiAmbiente indicó que el cierre se mantendrá hasta que las autoridades determinen que el sitio reúne las condiciones de seguridad necesarias para recibir visitantes. La institución no estableció una fecha para levantar la restricción.

Investigan posible relación con el terremoto

Las causas del deslave aún no han sido determinadas. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), realizará inspecciones del terreno para evaluar lo ocurrido y establecer las medidas de seguridad correspondientes. Entre los factores que serán analizados figura la posible influencia del sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre, así como de sus réplicas posteriores. No obstante, MiAmbiente no ha confirmado que exista una relación entre el terremoto y el deslizamiento. Los resultados de las evaluaciones servirán para definir las acciones necesarias antes de considerar una eventual reapertura del sector.

El resto del parque continúa abierto