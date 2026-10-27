Panamá instala mesa de trabajo para definir las carreras prioritarias que demanda el mercado laboral

Representantes del sector empresarial, académico, logístico y gubernamental participan en un proceso que busca alinear la formación del talento humano con las necesidades de la economía panameña y orientar la política de becas del país. La iniciativa se dio a través del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) con la instalación este martes de la mesa de trabajo para la identificación de las carreras prioritarias para Panamá, una iniciativa que reúne a representantes de los sectores empresarial, gubernamental, marítimo, aeronáutico y académico con el propósito de determinar cuáles serán las profesiones y competencias más demandadas en los próximos años. La mesa busca servir de base para la toma de decisiones relacionadas con la formación del recurso humano y la asignación de becas, procurando que la inversión educativa responda a las necesidades reales del mercado laboral.

Durante la instalación, el director general del IFARHU, Carlos Godoy Othón, destacó que el objetivo principal es construir una hoja de ruta que permita identificar las carreras estratégicas para el desarrollo nacional mediante la participación de los distintos actores económicos y sociales del país. Según explicó, el análisis no solo buscará establecer cuáles profesiones requieren mayor impulso, sino también determinar las necesidades de talento humano en el corto, mediano y largo plazo. Asimismo, señaló que por primera vez se incorporará una visión regional para identificar las demandas específicas de cada provincia y adecuar la oferta educativa a las realidades productivas de cada zona del territorio nacional. Godoy indicó que entre los sectores que inicialmente muestran una importante demanda de recurso humano figuran logística, comercio, turismo, salud, educación y actividades agropecuarias. También destacó la importancia de fortalecer las carreras técnicas y las competencias relacionadas con la tecnología y los idiomas para mejorar la empleabilidad de los jóvenes.

El economista Roger Durán consideró que este ejercicio representa una oportunidad para cerrar la brecha existente entre la formación académica y las necesidades del aparato productivo. A su juicio, los cambios tecnológicos y las transformaciones económicas obligan a revisar constantemente la oferta educativa para asegurar que responda a los requerimientos del mercado laboral. Durán señaló que el país debe identificar cuáles profesiones registran una sobreoferta de graduados y cuáles requerirán una mayor cantidad de especialistas en las próximas décadas. Asimismo, enfatizó que la discusión no debe centrarse únicamente en los conocimientos técnicos, sino también en competencias transversales como liderazgo, pensamiento crítico, comunicación efectiva y capacidad para resolver problemas. El economista destacó además la necesidad de fortalecer el dominio del idioma inglés y promover la formación de profesionales vinculados a sectores estratégicos como logística, transporte, comercio internacional y agroindustria. También advirtió que contar con personal capacitado será determinante para atraer nuevas inversiones y evitar que Panamá pierda competitividad frente a otros países de la región.

Desde la perspectiva empresarial y logística, Orlando Allard, representante de la Comisión de Desarrollo Marítimo y Logístico de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), resaltó la importancia de que el sector productivo participe activamente en la definición de las carreras prioritarias. Según indicó, la discusión permitirá identificar tanto los perfiles profesionales que demanda la economía como las áreas académicas que presentan una alta concentración de graduados. Allard sostuvo que uno de los principales desafíos consiste en fortalecer las competencias blandas de los futuros profesionales. Entre ellas mencionó la capacidad de liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y el pensamiento analítico, habilidades que considera fundamentales para el desempeño en la industria logística y marítima. También coincidió en la necesidad de reforzar el aprendizaje del inglés y ampliar la formación técnica especializada para responder a las exigencias de una economía cada vez más globalizada.