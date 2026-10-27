Lotería Fiscal Digital ya tiene reglamento: requisitos, premios y cómo participar

La Resolución 41 del 22 de septiembre de 2026, publicada en la Gaceta Oficial Digital N.° 30642-B, reglamenta la Lotería Fiscal Digital en Panamá, un mecanismo que permitirá a los contribuyentes participar en sorteos mediante el registro de sus facturas electrónicas en la plataforma Panamá Conecta. La medida fue adoptada por el Pleno de la Junta de Control de Juegos, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a solicitud de la Dirección General de Ingresos (DGI). Con esta iniciativa, el Estado busca estimular la cultura tributaria y contrarrestar la evasión fiscal mediante premios dirigidos a los consumidores finales. Según lo establecido, los desembolsos correspondientes a los premios estarán legalmente exentos del impuesto sobre la renta.

¿Cómo participar en la Lotería Fiscal Digital?

De acuerdo con la resolución, podrán participar todas las personas naturales que registren una o más facturas electrónicas emitidas mediante el Sistema de Facturación Electrónica en la plataforma Panamá Conecta. Cada factura registrada correctamente generará un número de tiquete digital para participar en las tómbolas. Los documentos deberán incluir la siguiente información:

Código Único de Facturación Electrónica.

Nombre, domicilio, número de Registro Único de Contribuyente (RUC) y dígito verificador del emisor.

Nombre e identificación del receptor, mediante cédula o pasaporte.

Fecha de emisión de la factura.

Descripción de la operación, con cantidades y montos.

Desglose de los impuestos aplicables, como ITBMS e ISC, entre otros.

Valor individual y total, además de la fecha y forma de pago.

Detalle de descuentos, bonificaciones y ajustes.

Código QR que permita verificar el documento electrónico.

La reglamentación establece que solo se admitirán facturas electrónicas emitidas hasta dos meses antes de la fecha de realización de la tómbola correspondiente.

¿Cómo se realizarán los sorteos?

Las tómbolas se efectuarán mediante un sistema informático de selección aleatoria en un estudio de grabación, con transmisión en vivo. El procedimiento contará con la fiscalización y fe pública de un notario, además de la presencia de delegados de la Dirección General de Ingresos, la Junta de Control de Juegos y la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG). La resolución prohíbe la participación de los funcionarios de la Junta de Control de Juegos, de la Dirección General de Ingresos, de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, así como de los consultores externos contratados para el proyecto de la Lotería Fiscal Digital. Asimismo, establece que una misma persona no podrá resultar ganadora más de una vez dentro de un mismo sorteo.

¿Cuáles serán las regiones de la Lotería Fiscal Digital?

El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la DGI, podrá determinar la realización de los sorteos en las modalidades nacional, regional o provincial. La modalidad nacional abarcará todo el país, mientras que la regional estará distribuida en cuatro grupos de provincias:

Región 1: Panamá.

Región 2: Panamá Oeste, Colón y Darién.

Región 3: Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.

Región 4: Herrera, Los Santos y Coclé.

En la modalidad provincial, cada una de las diez provincias participará de manera individual.

¿Cuáles serán los premios?