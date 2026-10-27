Aeronáutica Civil gradúa a 25 nuevos controladores de tránsito aéreo

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), a través del Instituto Superior de Formación Profesional Aeronáutica (ISFPA), celebró la graduación de 25 nuevos controladores de tránsito aéreo en las especialidades de Área y Aproximación. Con esta promoción, la institución suma un total de 50 nuevos especialistas incorporados al sistema de navegación aérea nacional en lo que va del año 2026. La nueva promoción culminó un ciclo de formación teórica y práctica de 21 meses, iniciado en enero de 2025 y finalizado en octubre de 2026. Durante este periodo, los profesionales adquirieron competencias en cuatro habilitaciones clave:

control de aproximación por procedimientos.

control de aproximación por vigilancia.

control de área por vigilancia.

control de área por procedimientos.

“Sabíamos que no era suficiente modernizar equipos, actualizar sistemas o mejorar nuestra infraestructura. Era indispensable invertir en lo más valioso que tiene la aviación: su gente”, manifestó el director general de la AAC, Rafael Bárcenas Chiari, quien añadió que esta segunda promoción confirma el avance firme hacia la consolidación de ese objetivo.

Avance en la autonomía técnica e infraestructura

El proceso de preparación, que entre 2010 y 2012 requería el envío de personal a centros de capacitación en República Dominicana, se ejecuta en la actualidad de manera íntegra en el país. La disponibilidad de simuladores e instructores en el ISFPA ha consolidado la autonomía académica en la formación aeronáutica local. Durante el acto de graduación, Bárcenas Chiari destacó la importancia de respaldar la modernización técnica con la instrucción continua del personal. El titular de la AAC planteó además que el fortalecimiento de las capacidades locales ha despertado el interés de autoridades aeronáuticas de otros países para capacitar a su personal en territorio panameño.

Impacto en la operación aeronáutica