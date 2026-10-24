Mina El Remance: adjudican por $37,930 la primera fase de recuperación ambiental

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que comenzó un plan de remediación ambiental en la mina abandonada El Remance, ubicada en el distrito de San Francisco, provincia de Veraguas, luego del deslizamiento provocado por el terremoto de magnitud 7.5 del pasado 9 de octubre.

La primera fase de los trabajos fue adjudicada a la empresa Técnicos en Construcciones Generales, S. A., por $37,930, con un plazo de ejecución aproximado de 50 días hábiles. Las obras incluyen la construcción de servicios sanitarios individuales y sus respectivos tanques sépticos para las viviendas afectadas por el sismo en la comunidad de La Gorda.

La intervención busca reducir las fuentes de contaminación microbiológica del agua cruda, después de que los análisis de laboratorio detectaran altos niveles de coliformes fecales en la zona.

Los trabajos serán supervisados por técnicos de la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental de MiAmbiente, con el acompañamiento del Ministerio de Salud (Minsa).

El plan contempla una segunda fase dirigida a contener y remediar el área afectada por el deslizamiento dentro de la mina El Remance, abandonada hace 27 años sin un proceso formal de cierre.

Para esta etapa, la empresa Ingeniería Estrella S. A. ingresará al sitio este sábado 24 de octubre para recopilar información técnica y definir las acciones necesarias para intervenir el sector afectado.

MiAmbiente no detalló el costo de esta segunda fase en la información divulgada.

El plan busca atender los daños ocasionados por el reciente movimiento sísmico y los problemas ambientales asociados a este pasivo minero, entre ellos la contaminación del suelo por metales y las alteraciones microbiológicas del agua.

De forma paralela, MiAmbiente evalúa una propuesta de Corporación Quality Services, S. A. para instalar sistemas de tratamiento de agua en las comunidades de La Gorda, Mesillas y Pato Alto.

La iniciativa contempla una inversión estimada de $780,000 para instalar cuatro sistemas modulares, cada uno con capacidad de tratamiento de 1,500 litros de agua por hora.