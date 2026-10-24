Mina El Remance: adjudican por $37,930 la primera fase de recuperación ambiental

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que comenzó un plan de remediación ambiental en la mina abandonada El Remance, ubicada en el distrito de San Francisco, provincia de Veraguas, luego del deslizamiento provocado por el terremoto de magnitud 7.5 del pasado 9 de octubre.
La primera fase de los trabajos fue adjudicada a la empresa Técnicos en Construcciones Generales, S. A., por $37,930, con un plazo de ejecución aproximado de 50 días hábiles. Las obras incluyen la construcción de servicios sanitarios individuales y sus respectivos tanques sépticos para las viviendas afectadas por el sismo en la comunidad de La Gorda.
La intervención busca reducir las fuentes de contaminación microbiológica del agua cruda, después de que los análisis de laboratorio detectaran altos niveles de coliformes fecales en la zona.
Los trabajos serán supervisados por técnicos de la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental de MiAmbiente, con el acompañamiento del Ministerio de Salud (Minsa).
El plan contempla una segunda fase dirigida a contener y remediar el área afectada por el deslizamiento dentro de la mina El Remance, abandonada hace 27 años sin un proceso formal de cierre.
Para esta etapa, la empresa Ingeniería Estrella S. A. ingresará al sitio este sábado 24 de octubre para recopilar información técnica y definir las acciones necesarias para intervenir el sector afectado.
MiAmbiente no detalló el costo de esta segunda fase en la información divulgada.
El plan busca atender los daños ocasionados por el reciente movimiento sísmico y los problemas ambientales asociados a este pasivo minero, entre ellos la contaminación del suelo por metales y las alteraciones microbiológicas del agua.
De forma paralela, MiAmbiente evalúa una propuesta de Corporación Quality Services, S. A. para instalar sistemas de tratamiento de agua en las comunidades de La Gorda, Mesillas y Pato Alto.
La iniciativa contempla una inversión estimada de $780,000 para instalar cuatro sistemas modulares, cada uno con capacidad de tratamiento de 1,500 litros de agua por hora.
La propuesta incluye tecnología de electrocoagulación y electrofloculación, además de procesos de filtración y desinfección. El monto también cubre los equipos, componentes de generación de energía solar, instalación, puesta en marcha, monitoreo y repuestos para un año.
La propuesta se encuentra en revisión técnica, por lo que la inversión corresponde a un monto estimado y no a una contratación confirmada.
MiAmbiente mantiene labores de monitoreo, evaluación y seguimiento técnico en el área, en coordinación con el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y el Minsa.
El MICI tiene competencia en los asuntos relacionados con la actividad minera, mientras que el Minsa participa en los aspectos vinculados con la salud pública.
El caso de El Remance evidencia los desafíos que representa la existencia de proyectos mineros abandonados sin un plan formal de cierre, especialmente cuando surgen eventos naturales que pueden agravar los riesgos ambientales existentes.
La remediación busca intervenir tanto el área afectada por el deslizamiento como las fuentes de contaminación que pueden comprometer el abastecimiento de agua de las comunidades cercanas.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...