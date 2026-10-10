Ministerio de Cultura ordena cierre preventivo de museos, bibliotecas y escuelas de arte tras el terremoto

El Ministerio de Cultura (MiCultura) dispuso este sábado 10 de octubre la suspensión temporal de actividades y el cierre preventivo de todas las bibliotecas, museos, centros culturales y escuelas de educación artística a nivel nacional hasta el lunes 12 de octubre, tras el terremoto de 7.5 registrado ayer.

De acuerdo con el comunicado oficial de la institución, la medida busca resguardar la seguridad de estudiantes, docentes, usuarios y visitantes, al tiempo que permite realizar evaluaciones e inspecciones técnicas en las estructuras bajo su administración.

Asimismo, los equipos de la entidad efectúan verificaciones en los monumentos históricos y recintos para garantizar las condiciones de conservación de los bienes patrimoniales y colecciones nacionales.

La entidad mantiene activos sus protocolos de monitoreo e instó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de las cuentas oficiales del Gobierno Nacional y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ante la reanudación de los servicios, prevista para el inicio de la semana