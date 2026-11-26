Altas temperaturas de hasta 35 °C con sensación térmica elevada, índices de radiación ultravioleta extremos y advertencias marítimas en ambas costas marcarán la jornada de este jueves 26 de noviembre en Panamá. Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), el país experimentará condiciones mayormente parcialmente nubladas, alternadas con lluvias dispersas en el Caribe occidental y central y chubascos aislados durante la tarde en el Pacífico.

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En la vertiente del Caribe se esperan a lo largo del día intervalos nublados acompañados de lluvias dispersas ocasionales y de intensidades variadas desde la Costa Abajo de Colón hasta Bocas del Toro, mientras que el resto de la vertiente registrará algunos chubascos aislados puntuales. Por su parte, en el Pacífico predominará el cielo parcialmente nublado con intervalos despejados durante el transcurso de la jornada, previéndose la ocurrencia de algunos chubascos aislados con tronadas ocasionales hacia horas de la tarde.

Temperaturas, vientos y radiación UV

Las temperaturas máximas alcanzarán entre 31 °C y 35 °C en gran parte del país, y de 18 °C a 26 °C en la Cordillera Central, propiciando una sensación térmica elevada. Las mínimas oscilarán entre 22 °C y 26 °C a nivel nacional, descendiendo a valores de entre 12 °C y 20 °C en zonas montañosas.

En cuanto a los vientos, predominarán flujos de dirección noroeste y norte en el territorio nacional, con incursiones del suroeste y sur hacia el Pacífico occidental en horas de la tarde, alcanzando velocidades de hasta 40 km/h en sectores marítimos y menor intensidad en tierra firme. Asimismo, los índices máximos de radiación UV-B se situarán entre 7 y 11+, representando niveles de riesgo altos y extremos en todo el país. Se recomienda a la población hidratarse, usar ropa fresca, cuidar a los más vulnerables y sobre todo evitar la exposición solar de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Condiciones marítimas