Condiciones mayormente secas y calurosas, con temperaturas máximas de hasta 35.5 °C e índices de radiación ultravioleta muy altos a extremos, predominarán en gran parte de Panamá este martes 24 de noviembre, acompañadas de advertencias marítimas en el litoral Pacífico y lluvias intermitentes en Colón.
Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), la jornada se mantendrá estable en la mayoría del territorio nacional, concentrándose los eventos lluviosos de forma dispersa en puntos específicos del Caribe y la región metropolitana.
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En la vertiente del Caribe se prevén a lo largo del día episodios de lluvias débiles a ligeras y chubascos ocasionales muy aislados sobre Colón y el norte de Veraguas.
En el resto de la vertiente prevalecerán bajas probabilidades de lluvia, con nublados ocasionales sobre las zonas montañosas de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé.
En el Pacífico predominará tiempo seco, estable y caluroso durante la mayor parte del día. No obstante, hacia horas de la tarde no se descartan chubascos ligeros a moderados, puntuales y de corta duración, sobre la región metropolitana y el sector norte de Panamá Oeste.
Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 21.5 °C y 25 °C a nivel nacional, y entre 10 °C y 20 °C en sectores montañosos y la Cordillera Central. Las máximas alcanzarán registros de 31 °C a 35.5 °C en gran parte del país, y de 17 °C a 25 °C en la cordillera.
A lo largo del istmo predominarán vientos de componente norte —entre el noreste y el oeste-noroeste— con velocidades de 10 a 25 km/h, registrándose incursiones de viento del oeste en Chiriquí y el sector occidental de Veraguas.
Asimismo, los índices máximos de radiación ultravioleta se situarán en niveles de muy altos a extremos en todo el territorio.
En el litoral Caribe se esperan oleajes de 0.6 a 0.8 metros de altura con periodos de 6 a 8 segundos, manteniendo condiciones favorables para la navegación.
Por el contrario, en el litoral Pacífico se prevén olas de 0.5 a 1.8 metros con periodos prolongados de 14 a 19 segundos, por lo que rigen condiciones de advertencia para las actividades marítimas y costeras.