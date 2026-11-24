Condiciones mayormente secas y calurosas, con temperaturas máximas de hasta 35.5 °C e índices de radiación ultravioleta muy altos a extremos, predominarán en gran parte de Panamá este martes 24 de noviembre, acompañadas de advertencias marítimas en el litoral Pacífico y lluvias intermitentes en Colón. Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), la jornada se mantendrá estable en la mayoría del territorio nacional, concentrándose los eventos lluviosos de forma dispersa en puntos específicos del Caribe y la región metropolitana.

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En la vertiente del Caribe se prevén a lo largo del día episodios de lluvias débiles a ligeras y chubascos ocasionales muy aislados sobre Colón y el norte de Veraguas. En el resto de la vertiente prevalecerán bajas probabilidades de lluvia, con nublados ocasionales sobre las zonas montañosas de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé.

Comportamiento en la vertiente del Pacífico

En el Pacífico predominará tiempo seco, estable y caluroso durante la mayor parte del día. No obstante, hacia horas de la tarde no se descartan chubascos ligeros a moderados, puntuales y de corta duración, sobre la región metropolitana y el sector norte de Panamá Oeste.

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Temperaturas, vientos y radiación UV

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 21.5 °C y 25 °C a nivel nacional, y entre 10 °C y 20 °C en sectores montañosos y la Cordillera Central. Las máximas alcanzarán registros de 31 °C a 35.5 °C en gran parte del país, y de 17 °C a 25 °C en la cordillera. A lo largo del istmo predominarán vientos de componente norte —entre el noreste y el oeste-noroeste— con velocidades de 10 a 25 km/h, registrándose incursiones de viento del oeste en Chiriquí y el sector occidental de Veraguas. Asimismo, los índices máximos de radiación ultravioleta se situarán en niveles de muy altos a extremos en todo el territorio.

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Condiciones marítimas