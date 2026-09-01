MiCultura pide $157.6 millones para rescatar museos, teatros y bibliotecas en 2027

El Ministerio de Cultura (MiCultura) sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional una partida de $157.6 millones para 2027, con la promesa de recuperar museos, teatros, bibliotecas, fortificaciones y otros espacios patrimoniales deteriorados en distintas provincias del país. La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, detalló que el proyecto presupuestario contempla $64,447,469 para funcionamiento y $93,159,460 para inversión. Según explicó, el Ministerio de Economía y Finanzas recomendó la totalidad de los recursos solicitados por la institución. “Me aprobaron el 100%, lo cual agradezco muchísimo. Creo que ha sido bastante peleado y sustentado”, expresó Herrera durante su presentación ante los diputados. La funcionaria señaló que uno de los principales desafíos será atender el deterioro de museos, centros culturales, teatros, escuelas de arte, bibliotecas, iglesias y monumentos históricos. La entidad también proyecta fortalecer sus programas de formación artística y prevención de la violencia en comunidades vulnerables.

MiCultura registra una ejecución de inversión del 27%

La sustentación presupuestaria se produjo mientras MiCultura mantiene una ejecución del 53% en funcionamiento y del 27% en inversión, según las cifras correspondientes a agosto de 2026 presentadas por Herrera. La ministra atribuyó el bajo avance de los proyectos de inversión a retrasos en la aprobación de estudios de impacto ambiental y otros trámites necesarios para que las empresas puedan presentar sus cuentas. Aseguró que varios de esos estudios ya fueron aprobados y estimó que la ejecución podría subir hasta aproximadamente 60% durante las próximas semanas. Entre los proyectos pendientes mencionó trabajos relacionados con el Museo Antropológico Reina Torres de Araúz y el Centro Cultural de Penonomé, cuyos recursos están disponibles, pero dependen de refrendos y procesos administrativos. Aunque el presupuesto de inversión solicitado para 2027 asciende a $93.1 millones, la cartera general de MiCultura comprende 65 proyectos valorados en $249,195,349. Herrera aclaró que esta cantidad no será desembolsada inmediatamente, sino que responde a una programación financiera para ejecutar y pagar las obras durante los próximos tres años.

Bibliotecas funcionarán como centros culturales

La recuperación de las bibliotecas públicas ocupará un lugar central dentro de la estrategia del ministerio. Herrera reconoció que muchas requieren reparaciones, nuevos equipos y personal capacitado. MiCultura pretende transformar estos espacios en centros culturales activos para las comunidades, con programas de lectura, formación artística, tecnología y actividades educativas. “Vamos a darle la vuelta a la biblioteca”, afirmó la ministra al explicar que rehabilitar las estructuras existentes permitiría acercar los servicios culturales a la población con mayor rapidez que construir instalaciones completamente nuevas. La institución también trabaja en un inventario nacional de bibliotecas y en la capacitación de sus funcionarios. Durante la reciente Feria Internacional del Libro de Panamá, aproximadamente 100 bibliotecarios participaron en seminarios relacionados con nuevas tecnologías y gestión de estos espacios. La propuesta incluye intervenciones en bibliotecas de Bocas del Toro, Chiriquí, Herrera, Coclé, Panamá y otras regiones. Entre ellas se encuentran instalaciones ubicadas en Bugaba, La Pintada, Natá, Aguadulce, Río Grande y San Miguelito.

Museos, teatros y monumentos entre las prioridades

La cartera de inversión incluye la construcción del Museo de la Pollera en Los Santos y el desarrollo del Museo del Oro en Coclé. Para este último, el ministerio ya cuenta con el terreno y prepara la licitación. También se prevé restaurar el museo arqueológico de El Caño, rehabilitar otros recintos históricos y recuperar espacios que, de acuerdo con Herrera, llevan hasta 15 años sin recibir una intervención significativa. En la provincia de Panamá, MiCultura presentó 19 proyectos valorados en aproximadamente $28 millones. Entre ellos figuran la rehabilitación del Teatro Balboa, trabajos en el Teatro Nacional, la restauración de la Plaza de Francia y mejoras en Ciudad de las Artes. El ministerio también busca fortalecer la Imprenta de la Nación con una asignación de $295,000. La intención es aumentar su capacidad para respaldar a escritores nacionales y producir las obras ganadoras del Premio Ricardo Miró sin depender completamente de servicios externos. En Colón continuarán las intervenciones en las fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo, además de trabajos en la capilla de San Felipe, el antiguo colegio Abel Bravo y varios espacios públicos declarados patrimonio mundial. Herrera informó avances en San Jerónimo, San Fernando, Santiago de la Gloria y otros componentes del conjunto monumental. También se impulsan adecuaciones relacionadas con el sistema eléctrico y el tratamiento de aguas residuales.

“Latidos del Barrio” llegará a más comunidades

El presupuesto incorpora la expansión del programa “Latidos del Barrio”, concebido para construir espacios de aprendizaje, formación y convivencia en comunidades con acceso limitado a la oferta cultural. La iniciativa busca utilizar el arte como herramienta de integración social, desarrollo comunitario y prevención de la violencia. Se proyectan instalaciones o actividades en Bocas del Toro, Volcán, Bugaba, San Martín, Santiago y Pinogana, entre otras localidades. MiCultura también pretende ampliar los módulos de orquestas infantiles y juveniles, el proyecto Arte y Paz, los programas de formación para escritores y las actividades dirigidas a adultos mayores interesados en mejorar sus habilidades de escritura. La ministra señaló que la red de formación artística cuenta con aproximadamente 9,700 estudiantes. A esta cifra se suman unos 6,000 alumnos vinculados con Ciudad de las Artes y alrededor de 2,000 participantes en Colón, según los datos expuestos durante la comparecencia. La planilla institucional también aumentó tras el traslado de 297 docentes. Herrera indicó que el ministerio cuenta actualmente con 1,328 funcionarios, frente a los cerca de 800 que tenía anteriormente. Durante la presentación, destacó además el impacto de la Feria Nacional de Artesanías, que habría generado ventas por $1.4 millones durante cinco días. La cifra no incluye encargos posteriores de polleras, tembleques y prendas realizados directamente a los artesanos. Con el presupuesto de 2027, MiCultura espera avanzar en un Plan Nacional de Cultura que trascienda la actual administración y deje proyectos, estudios y pliegos preparados para los próximos gobiernos.

¿En qué se utilizará el presupuesto de MiCultura para 2027?