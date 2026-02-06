Coclé recibirá $17 millones para transformar su oferta cultural

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, anunció una inversión superior a $17 millones destinada a nueve proyectos estratégicos en la provincia de Coclé, durante la realización del Consejo de Gabinete Ampliado.

Las obras buscan fortalecer la infraestructura cultural, restaurar el patrimonio histórico y generar espacios comunitarios que impulsen el desarrollo social y económico de la región.

De acuerdo con la titular de Cultura, las iniciativas beneficiarán a cerca de 300 mil panameños y forman parte de la visión del gobierno para descentralizar la oferta cultural del país y promover nuevos polos de crecimiento regional bajo el liderazgo del presidente José Raúl Mulino.

Centro de Arte y Cultura Estelina Tejera, eje de la estrategia

Entre los proyectos anunciados destaca el Centro de Arte y Cultura Estelina Tejera, ubicado en Penonomé, que ya se encuentra en ejecución y representa el principal componente de la estrategia cultural en la provincia.

La obra supera los $12.5 millones de inversión y estará orientada a la formación artística de jóvenes y adultos, así como a la programación cultural permanente y el uso comunitario del espacio.

Se estima que este centro sea inaugurado en noviembre de este año, lo que marcaría un hito para la infraestructura cultural de Coclé.

Proyectos en planificación y licitación

El resto de las iniciativas se encuentran en etapas de trámite, preparación técnica o proceso de licitación. Entre ellas figura la Plaza Sombrero Pintado, en el distrito de La Pintada, con una inversión de $748,133.57 y entrega prevista para febrero de 2027, en beneficio de unas 5 mil personas.

También fue presentado el Centro de Motivación y Aprendizaje Cultural Latidos del Barrio, con un costo de $2 millones y fecha estimada de entrega para marzo de 2027.

Este proyecto impactará a más de 52 mil personas y estará enfocado en la reconstrucción del tejido social mediante la cultura, el arte y el deporte.

Restauración de bibliotecas e iglesias patrimoniales

Dentro del plan se contempla la restauración de la Biblioteca José María Pinilla Urrutia, en Natá, y la Biblioteca Melchor Lasso de La Vega, en Pocrí de Aguadulce.

La licitación de estas obras está prevista para este año por más de $500 mil, con beneficio directo para más de 2,450 ciudadanos.

Asimismo, el Ministerio de Cultura proyecta la restauración de iglesias patrimoniales de la provincia con una inversión cercana a B/.260 mil, incluyendo el Santuario de la Virgen del Carmen en Aguadulce, que contará con B/.330 mil, además de la Capilla de San Juan de Dios.

El plan también abarca la actualización de la museografía inmobiliaria del Museo del Parque Arqueológico El Caño, creada en 1979, como parte de los esfuerzos por preservar el legado histórico de la región.

Museo del Oro y proyección internacional

Otro de los proyectos destacados es la creación del Museo del Oro, un complejo museístico dual desarrollado junto a la Alcaldía de Natá, que busca garantizar el almacenamiento y la conservación adecuada de bienes arqueológicos.

“Buscamos descentralizar la oferta cultural nacional y crear un polo de desarrollo regional. Integrar el museo con el sistema educativo local y promover la formación técnica en conservación, arqueología, museología y patrimonio; así como consolidar la candidatura del Valle del Río Grande como Patrimonio Mundial de la Unesco”, expresó la ministra Herrera.

Con este paquete de inversiones, el Ministerio de Cultura apuesta por consolidar a Coclé como un referente cultural, al tiempo que promueve el acceso a espacios artísticos, la preservación del patrimonio y nuevas oportunidades para el desarrollo comunitario.