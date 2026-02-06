Coclé recibirá $17 millones para transformar su oferta cultural

La ministra de Cultura, <b><a href="/tag/-/meta/maria-eugenia-herrera">María Eugenia Herrera</a></b>, anunció una inversión superior a <b>$17 millones</b> destinada a nueve proyectos estratégicos en la provincia de Coclé, durante la realización del <b>Consejo de Gabinete Ampliado</b>. Las obras buscan fortalecer la infraestructura cultural, restaurar el patrimonio histórico y generar espacios comunitarios que impulsen el desarrollo social y económico de la región.De acuerdo con la titular de Cultura, las iniciativas beneficiarán a cerca de<b> 300 mil panameños</b> y forman parte de la visión del gobierno para descentralizar la oferta cultural del país y promover nuevos polos de crecimiento regional bajo el liderazgo del presidente José Raúl Mulino.<b>Centro de Arte y Cultura Estelina Tejera, eje de la estrategia</b>Entre los proyectos anunciados destaca el <b>Centro de Arte y Cultura Estelina Tejera</b>, ubicado en Penonomé, que ya se encuentra en ejecución y representa el principal componente de la estrategia cultural en la provincia. La obra supera los <b>$12.5 millones</b> de inversión y estará orientada a la formación artística de jóvenes y adultos, así como a la programación cultural permanente y el uso comunitario del espacio.Se estima que este centro sea inaugurado en noviembre de este año, lo que marcaría un hito para la infraestructura cultural de Coclé.<b>Proyectos en planificación y licitación</b>El resto de las iniciativas se encuentran en etapas de trámite, preparación técnica o proceso de licitación. Entre ellas figura la Plaza Sombrero Pintado, en el distrito de La Pintada, con una inversión de <b>$748,133.57</b> y entrega prevista para febrero de 2027, en beneficio de unas <b>5 mil</b> personas.También fue presentado el <b>Centro de Motivación y Aprendizaje Cultural Latidos del Barrio</b>, con un costo de <b>$2 millones</b> y fecha estimada de entrega para marzo de 2027. Este proyecto impactará a más de <b>52 mil personas</b> y estará enfocado en la reconstrucción del tejido social mediante la cultura, el arte y el deporte.<b>Restauración de bibliotecas e iglesias patrimoniales</b>Dentro del plan se contempla la restauración de la<b> Biblioteca José María Pinilla Urrutia</b>, en Natá, y la <b>Biblioteca Melchor Lasso de La Vega</b>, en Pocrí de Aguadulce. La licitación de estas obras está prevista para este año por más de <b>$500 mil</b>, con beneficio directo para más de <b>2,450 ciudadanos</b>.Asimismo, el <b><a href="/tag/-/meta/micultura-ministerio-de-cultura">Ministerio de Cultura</a></b> proyecta la restauración de iglesias patrimoniales de la provincia con una inversión cercana a B/.260 mil, incluyendo el Santuario de la Virgen del Carmen en Aguadulce, que contará con B/.330 mil, además de la Capilla de San Juan de Dios.El plan también abarca la actualización de la museografía inmobiliaria del <b>Museo del Parque Arqueológico El Caño</b>, creada en 1979, como parte de los esfuerzos por preservar el legado histórico de la región.<b>Museo del Oro y proyección internacional</b>Otro de los proyectos destacados es la creación del <b>Museo del Oro</b>, un complejo museístico dual desarrollado junto a la <b>Alcaldía de Natá</b>, que busca garantizar el almacenamiento y la conservación adecuada de bienes arqueológicos.<i><b>'Buscamos descentralizar la oferta cultural nacional y crear un polo de desarrollo regional. Integrar el museo con el sistema educativo local y promover la formación técnica en conservación, arqueología, museología y patrimonio; así como consolidar la candidatura del Valle del Río Grande como Patrimonio Mundial de la Unesco'</b></i>, expresó la ministra Herrera.Con este paquete de inversiones, el <b>Ministerio de Cultura</b> apuesta por consolidar a Coclé como un referente cultural, al tiempo que promueve el acceso a espacios artísticos, la preservación del patrimonio y nuevas oportunidades para el desarrollo comunitario.