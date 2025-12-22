Adjudican por $5,96 millones la restauración integral de la Plaza de Francia

El Ministerio de Cultura informó la adjudicación del proyecto de restauración integral y puesta en valor de la Plaza de Francia, uno de los espacios más emblemáticos del Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de San Felipe.El contrato correspondiente al acto público 2025-0-28-01-08-LP-000014, fue concedido a la empresa Administradora de Proyectos de Construcción S.A. (Aprocosa) por un monto de $5,963,217.00, tras culminar el proceso de verificación técnica, legal y administrativa establecido en la normativa vigente. El proyecto tendrá un plazo total de ejecución de 30 meses y comprende un área de intervención de 7,120.04 m², de los cuales 5,777.48 m² corresponden a superficies sujetas a restauración, incluyendo la Plaza de Francia, áreas verdes, hemiciclo, muralla colonial y un tramo del Paseo Esteban Huertas (Finca N.° 321003).La ejecución del proyecto se desarrollará en cinco fases principales, diseñadas para garantizar la conservación del valor histórico del sitio y la mejora de su infraestructura urbana y patrimonial. Con esta adjudicación, el Ministerio de Cultura cumple con la responsabilidad de proteger el patrimonio histórico del país y rehabilitar espacios significativos que fortalecen la identidad y preservan la memoria de la cultura nacional.