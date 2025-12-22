Adjudican por $5,96 millones la restauración integral de la Plaza de Francia

El Ministerio de Cultura informó la adjudicación del proyecto de restauración integral y puesta en valor de la Plaza de Francia, uno de los espacios más emblemáticos del Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de San Felipe.

El contrato correspondiente al acto público 2025-0-28-01-08-LP-000014, fue concedido a la empresa Administradora de Proyectos de Construcción S.A. (Aprocosa) por un monto de $5,963,217.00, tras culminar el proceso de verificación técnica, legal y administrativa establecido en la normativa vigente.

El proyecto tendrá un plazo total de ejecución de 30 meses y comprende un área de intervención de 7,120.04 m², de los cuales 5,777.48 m² corresponden a superficies sujetas a restauración, incluyendo la Plaza de Francia, áreas verdes, hemiciclo, muralla colonial y un tramo del Paseo Esteban Huertas (Finca N.° 321003).

La ejecución del proyecto se desarrollará en cinco fases principales, diseñadas para garantizar la conservación del valor histórico del sitio y la mejora de su infraestructura urbana y patrimonial.

Con esta adjudicación, el Ministerio de Cultura cumple con la responsabilidad de proteger el patrimonio histórico del país y rehabilitar espacios significativos que fortalecen la identidad y preservan la memoria de la cultura nacional.