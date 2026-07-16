El Ministerio de Cultura abre un concurso para diseñar el nuevo logotipo del Museo Antropológico Reina Torres de Arauz

El Ministerio de Cultura (MiCultura), en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, anunció recientemente la apertura del concurso público para el diseño del nuevo logotipo del Museo Antropológico Reina Torres de Arauz (MARTA), una iniciativa que busca dotar al recinto de una identidad visual renovada como parte de su proceso de restauración integral.

Las bases del certamen fueron publicadas el pasado 15 de julio de 2026 en la Gaceta Oficial y establecen un premio único de $10,000 para la propuesta ganadora, que será seleccionada por un jurado especializado.

La ministra de Cultura, Maruja Herrera, destacó que el concurso forma parte del compromiso por fortalecer la preservación del patrimonio histórico y cultural del país.

“Los museos son la memoria de los pueblos: espacios donde el pasado conversa con el presente y donde las futuras generaciones encontrarán las claves para comprender nuestros orígenes y nuestro camino como nación”, expresó según citó la nota de prensa otorgada por MiCultura.

Herrera señaló además que el proyecto está estrechamente ligado a la restauración de la sede del museo, cuyos trabajos registran un 70 % de avance físico.

“Esta restauración no consiste únicamente en recuperar un edificio histórico, sino en devolver al país un espacio renovado para la investigación, la educación, el encuentro ciudadano y la difusión del conocimiento sobre nuestra historia y nuestras culturas”, agregó.

El director nacional de Museos, Raúl Castro Zachrisson, indicó por su parte que la convocatoria busca que la nueva identidad visual del MARTA nazca del talento de los panameños.

“Queremos que esa identidad nazca del talento, la creatividad y el compromiso de los panameños con su patrimonio cultural”, manifestó.

Asimismo, invitó a los participantes a asumir el reto como un aporte al legado cultural del país.

“Más que diseñar un logotipo, tendrán la oportunidad de crear un símbolo que representará uno de los museos más importantes de Panamá y que formará parte de nuestro patrimonio institucional durante muchos años”, agregó.