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Economía

Mercado de valores panameño se dispara: Latinex crece 69% en junio 2026

El número de transacciones también mostró dinamismo, al pasar de 7,374 a 8,563 operaciones, un aumento de 16.1%.
El número de transacciones también mostró dinamismo, al pasar de 7,374 a 8,563 operaciones, un aumento de 16.1%. Deposit Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 16/07/2026 13:48
Estas cifras se suman al ritmo sólido que ha tenido el mercado de valores panameño en el 2026, tras cerrar el primer trimestre con más de $2,000 millones negociados, cifra que supera el promedio de los últimos cinco años

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El mercado de valores panameño, a través de la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex), registró un cierre positivo en junio de 2026 con un volumen total negociado de $5,627 millones lo que representa un incremento de 69.1% frente al mismo mes de 2025.

El número de transacciones también mostró dinamismo, al pasar de 7,374 a 8,563 operaciones, un aumento de 16.1%.

El mercado primario concentró el 78% de las operaciones, con un crecimiento de 71.2%, mientras que el mercado secundario avanzó 85.2% y alcanzó el 20% del total. En contraste, las recompras retrocedieron 37.3%.

Mercados

En cuanto a la custodia de valores, Latinex reportó un récord de $46,902 millones, lo que supone un alza de 6.3% respecto a diciembre de 2025 y un leve incremento de 0.6% frente a mayo de 2026.

El 97% de los activos bajo custodia corresponde a emisores locales, mientras que la participación internacional se mantiene en 3%.

A nivel regional, los Mercados Integrados de América (AMERCA) reflejaron un acumulado de $1,784 millones negociados y 5,500 operaciones en el primer semestre de 2026. Panamá lideró con 634 millones, seguido por El Salvador (357 millones) y Guatemala (537 millones).

Estas cifras se suman al ritmo sólido que ha tenido el mercado de valores panameño en el 2026, tras cerrar el primer trimestre con más de $2,000 millones negociados, cifra que supera el promedio de los últimos cinco años ($1,477 millones).

“Esto refleja que el año podría ser bastante bueno, siempre que otras variables no entren en juego”, señaló la vicepresidente senior comercial de Latinex, Lerzy Batista.

Y añadió que “los resultados también son parte de la llegada de emisores nuevos y la continuidad de programas abiertos que fortalecen la dinámica del mercado”.

La presidenta ejecutiva de Latinex, Olga Cantillo, por su parte, subrayó el papel estratégico de Panamá en la integración financiera regional e internacional.

“Panamá es hoy el único país de Centroamérica con acceso directo a Euroclear Bank, lo que nos permite que emisiones bajo ley panameña se conviertan en instrumentos internacionales adquiridos en más de 27 países”, explicó.

Cantillo recordó que entre enero de 2024 y enero de 2025 el número de países con valores panameños en sus portafolios pasó de 14 a 27, mientras que las cuentas de inversión vinculadas a emisiones locales se incrementaron de 40 a más de 100.

“Este crecimiento refleja confianza en los valores panameños y en la estabilidad del país”, afirmó.

La presidenta ejecutiva también destacó que la estabilidad macroeconómica y política de Panamá, junto con su capacidad de ofrecer emisiones multimoneda y servicios de custodia internacional, han convertido al país en una plaza atractiva para emisores de la región y de mercados como México, Ecuador y República Dominicana.

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