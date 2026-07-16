Mercado de valores panameño se dispara: Latinex crece 69% en junio 2026

El mercado de valores panameño, a través de la<b><a href="/tag/-/meta/latinex"> Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex)</a></b>, registró un cierre positivo en junio de 2026 con un volumen total negociado de <b>$5,627 millones</b> lo que representa un incremento de 69.1% frente al mismo mes de 2025. El número de transacciones también mostró dinamismo, al pasar de 7,374 a 8,563 operaciones, un aumento de 16.1%.El mercado primario concentró el 78% de las operaciones, con un crecimiento de 71.2%, mientras que el mercado secundario avanzó 85.2% y alcanzó el 20% del total. En contraste, las recompras retrocedieron 37.3%.