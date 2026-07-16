Mercado de valores panameño se dispara: Latinex crece 69% en junio 2026

El mercado de valores panameño, a través de la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex), registró un cierre positivo en junio de 2026 con un volumen total negociado de $5,627 millones lo que representa un incremento de 69.1% frente al mismo mes de 2025. El número de transacciones también mostró dinamismo, al pasar de 7,374 a 8,563 operaciones, un aumento de 16.1%. El mercado primario concentró el 78% de las operaciones, con un crecimiento de 71.2%, mientras que el mercado secundario avanzó 85.2% y alcanzó el 20% del total. En contraste, las recompras retrocedieron 37.3%.

Mercados

En cuanto a la custodia de valores, Latinex reportó un récord de $46,902 millones, lo que supone un alza de 6.3% respecto a diciembre de 2025 y un leve incremento de 0.6% frente a mayo de 2026. El 97% de los activos bajo custodia corresponde a emisores locales, mientras que la participación internacional se mantiene en 3%. A nivel regional, los Mercados Integrados de América (AMERCA) reflejaron un acumulado de $1,784 millones negociados y 5,500 operaciones en el primer semestre de 2026. Panamá lideró con 634 millones, seguido por El Salvador (357 millones) y Guatemala (537 millones).

Estas cifras se suman al ritmo sólido que ha tenido el mercado de valores panameño en el 2026, tras cerrar el primer trimestre con más de $2,000 millones negociados, cifra que supera el promedio de los últimos cinco años ($1,477 millones). “Esto refleja que el año podría ser bastante bueno, siempre que otras variables no entren en juego”, señaló la vicepresidente senior comercial de Latinex, Lerzy Batista. Y añadió que “los resultados también son parte de la llegada de emisores nuevos y la continuidad de programas abiertos que fortalecen la dinámica del mercado”.