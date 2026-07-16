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El Ministerio de Cultura abre un concurso para diseñar el nuevo logotipo del MARTA

MiCultura estimó la reapertura del MARTA, a más tardar, en los primeros meses del 2027.
MiCultura estimó la reapertura del MARTA, a más tardar, en los primeros meses del 2027.
Por
José Vilar
  • 17/07/2026 00:00
Los interesados podrán presentar una propuesta original e inédita hasta el 15 de agosto de 2026. El certamen, organizado por MiCultura y el BID, premiará con $10 mil el diseño que represente la nueva identidad visual del museo

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El Ministerio de Cultura (MiCultura), en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, anunció recientemente la apertura del concurso público para el diseño del nuevo logotipo del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz (MARTA), una iniciativa que busca dotar al recinto de una identidad visual renovada como parte de su proceso de restauración integral.

Las bases del certamen fueron publicadas el pasado 15 de julio de 2026 en la Gaceta Oficial y establecen un premio único de $10,000 para la propuesta ganadora, que será seleccionada por un jurado especializado.

La ministra de Cultura, Maruja Herrera, destacó que el concurso forma parte del compromiso por fortalecer la preservación del patrimonio histórico y cultural del país.

“Los museos son la memoria de los pueblos: espacios donde el pasado conversa con el presente y donde las futuras generaciones encontrarán las claves para comprender nuestros orígenes y nuestro camino como nación”, expresó según citó la nota de prensa otorgada por MiCultura.

Herrera señaló además que el proyecto está estrechamente ligado a la restauración de la sede del museo, cuyos trabajos registran un 70 % de avance físico.

“Esta restauración no consiste únicamente en recuperar un edificio histórico, sino en devolver al país un espacio renovado para la investigación, la educación, el encuentro ciudadano y la difusión del conocimiento sobre nuestra historia y nuestras culturas”, agregó.

El director nacional de Museos, Raúl Castro Zachrisson, indicó por su parte que la convocatoria busca que la nueva identidad visual del MARTA nazca del talento de los panameños.

“Queremos que esa identidad nazca del talento, la creatividad y el compromiso de los panameños con su patrimonio cultural”, manifestó.

Asimismo, invitó a los participantes a asumir el reto como un aporte al legado cultural del país.

“Más que diseñar un logotipo, tendrán la oportunidad de crear un símbolo que representará uno de los museos más importantes de Panamá y que formará parte de nuestro patrimonio institucional durante muchos años”, agregó.

Las bases del concurso

La convocatoria está dirigida a ciudadanos panameños por nacimiento mayores de edad y a panameños naturalizados con al menos cinco años de residencia comprobada en el país.

Cada participante podrá presentar una única propuesta, la cual deberá ser original e inédita. Las bases del concurso prohíben expresamente el uso de herramientas de inteligencia artificial o programas similares para la elaboración de los diseños.

Además del logotipo, los concursantes deberán presentar una memoria descriptiva de un máximo de 250 palabras, en la que expliquen la justificación histórica, el concepto creativo y el significado simbólico de la propuesta.

Los trabajos deberán entregarse en formatos PDF, PNG, JPG y en el archivo editable del programa utilizado para su elaboración.

El plazo para presentar las propuestas finalizará el 15 de agosto de 2026, y las aplicaciones serán recibidas en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

El proceso de selección estará a cargo de un jurado integrado por especialistas en artes plásticas, arquitectura y arqueología, y todas las etapas del concurso contarán con la certificación de un notario público, con el fin de garantizar la transparencia del proceso.

Los interesados pueden consultar las bases completas e inscribirse a través del sitio web oficial de MiCultura: www.micultura.gob.pa.

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