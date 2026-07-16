El Ministerio de Cultura abre un concurso para diseñar el nuevo logotipo del MARTA

La convocatoria está dirigida a ciudadanos panameños por nacimiento mayores de edad y a panameños naturalizados con al menos cinco años de residencia comprobada en el país.Cada participante podrá presentar una única propuesta, la cual deberá ser original e inédita. Las bases del concurso prohíben expresamente el uso de herramientas de inteligencia artificial o programas similares para la elaboración de los diseños.Además del logotipo, los concursantes deberán presentar una memoria descriptiva de un máximo de 250 palabras, en la que expliquen la justificación histórica, el concepto creativo y el significado simbólico de la propuesta.Los trabajos deberán entregarse en formatos PDF, PNG, JPG y en el archivo editable del programa utilizado para su elaboración.El plazo para presentar las propuestas finalizará el 15 de agosto de 2026, y las aplicaciones serán recibidas en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.El proceso de selección estará a cargo de un jurado integrado por especialistas en artes plásticas, arquitectura y arqueología, y todas las etapas del concurso contarán con la certificación de un notario público, con el fin de garantizar la transparencia del proceso.Los interesados pueden consultar las bases completas e inscribirse a través del sitio web oficial de MiCultura: <a rel="nofollow" href="http://www.micultura.gob.pa/">www.micultura.gob.pa</a>.