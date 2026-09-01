MiCultura suma 19 vehículos y defiende autos asignados a ministra, viceministra y secretaria general

La adquisición de 19 vehículos nuevos por parte del Ministerio de Cultura (MiCultura) generó cuestionamientos durante la sustentación de su presupuesto para 2027 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, defendió la ampliación de la flota institucional y confirmó que existen automóviles asignados a su despacho, la viceministra y la secretaria general. Según explicó, las unidades son necesarias para movilizar funcionarios, supervisar obras y llegar a zonas de difícil acceso. MiCultura tenía un inventario de 61 vehículos cuando comenzó la actual administración. Con las 19 unidades entregadas entre 2025 y 2026, la cifra nominal aumentó a 80. Sin embargo, al descontar los automóviles que se encuentran en proceso de descarte, la institución tendría realmente cerca de 74 vehículos disponibles o registrados. Durante la comparecencia, los diputados preguntaron a Herrera por la marca, el modelo, la utilización y el costo de las unidades asignadas a los principales cargos del ministerio. La ministra indicó que se compraron tres automóviles para el despacho superior: uno para ella, otro para la viceministra y uno para la secretaria general. “Compramos tres: uno para la secretaria, uno para la viceministra y otro para mí”, respondió Herrera.

Ford Everest costó aproximadamente $44,000

Al ser consultada inicialmente sobre las marcas y modelos, Herrera afirmó que no tenía esa información a mano y que las adquisiciones se realizaron conforme a los procedimientos autorizados. Posteriormente, funcionarios de MiCultura mencionaron marcas como Toyota, Hyundai y Ford. También indicaron que una camioneta Ford Everest, comprada el año anterior, tuvo un costo aproximado de $44,000. La entidad reportó, además, la adquisición de un camión por $51,000 y otras unidades destinadas al funcionamiento institucional. Herrera explicó que parte de los vehículos son camionetas pick-up y automóviles con tracción 4x4 debido a que los funcionarios deben trasladarse a playas, ríos, zonas rurales, proyectos de patrimonio subacuático y áreas donde las condiciones de acceso son complicadas. Según MiCultura, la falta de vehículos apropiados llegó a dejar a funcionarios varados durante dos días después de que aumentara el nivel de un río y la unidad utilizada no pudiera atravesarlo. El ministerio también necesita movilizar inspectores para supervisar proyectos junto con la Contraloría General de la República, transportar artistas y trasladar equipos de danza, música y artesanía por diferentes provincias.

Ministerio niega uso personal de la flota

Herrera sostuvo que los vehículos asignados a las direcciones regionales no son utilizados de manera personal por sus titulares. “Es de la regional y no del director”, afirmó la ministra. Los funcionarios explicaron que las unidades deben permanecer en las instalaciones de MiCultura y contar con la identificación oficial correspondiente. Su circulación fuera del horario regular requiere una misión documentada, un salvoconducto y autorización de las instancias encargadas del transporte y del despacho superior. En el caso de la ministra, la viceministra y la secretaria general, los automóviles, el combustible y los demás gastos operativos son cubiertos por la institución. Durante el intercambio surgieron dudas sobre la norma que permite a estos funcionarios disponer de unidades asignadas. MiCultura citó el Decreto Ejecutivo 124 del 27 de noviembre de 1996, que regula el uso de vehículos oficiales y contempla la utilización de placas particulares en determinadas posiciones de alto nivel. Herrera aseguró que, si existiera alguna disposición que impidiera mantener esas asignaciones, estaría dispuesta a retirar los automóviles.

Orden de alquiler por $67,121 fue cancelada

Los diputados también cuestionaron dos órdenes tramitadas entre agosto de 2024 y abril de 2025 para alquilar tres vehículos 4x4 por un total de $67,121. Herrera reconoció que inicialmente se consideró el alquiler de las unidades, pero aseguró que el proceso no prosperó en Panamá Compra y fue cancelado. “El alquiler fue cancelado. Ese rubro no está ejecutado y lo puede verificar en Panamá Compra”, respondió. La ministra defendió que resulta más conveniente adquirir los automóviles y conservarlos como parte del patrimonio institucional que pagar alquileres recurrentes.

Alquileres, seguros y publicidad bajo cuestionamiento

Además de los vehículos, los diputados solicitaron explicaciones sobre una partida de $2,581,691 destinada a alquileres. Herrera indicó que estos recursos cubren, entre otros compromisos, las sedes regionales que MiCultura ha habilitado o reactivado en lugares como San Miguelito, La Chorrera y Chepo. En San Miguelito, el inmueble que anteriormente ocupaba la dirección regional fue destinado a la Red Nacional de Orquestas, por lo que se buscó otro local desde el cual coordinar los programas de patrimonio, música, bibliotecas y atención comunitaria. La institución también presupuestó $1,035,500 para seguros. La partida incluye pólizas contra incendios, responsabilidad civil, riesgos diversos y cobertura de vehículos e instalaciones como Ciudad de las Artes y los centros ubicados en Colón. MiCultura espera incorporar un seguro estudiantil a partir de enero de 2027, ahora que las escuelas de formación artística y sus alumnos se encuentran formalmente bajo su administración. Otra partida cuestionada fue la de información y publicidad, por $350,500. La ministra sostuvo que se utilizará para divulgar actividades relacionadas con turismo religioso, patrimonio histórico y educación cultural. Herrera adelantó, además, que se prepara una licitación por $750,000 vinculada con la puesta en valor y divulgación del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz.

Más instructores para los centros culturales

La entidad incluyó $622,800 en servicios especiales para contratar instructores mediante la partida 172. La ministra explicó que estos profesionales son necesarios para cubrir la falta de docentes especializados en piano, violín, percusión, danza y otras disciplinas impartidas en Ciudad de las Artes y las escuelas del interior. La aspiración del ministerio es crear una estructura permanente de formación artística y llegar a contar con aproximadamente 1,000 docentes para sus centros culturales. Herrera también recordó que 297 profesores fueron trasladados desde el Ministerio de Educación a MiCultura y que, junto con cerca de 100 contrataciones adicionales, la institución dispone actualmente de unos 397 educadores.

¿Cuántos vehículos nuevos adquirió MiCultura y quiénes tienen automóviles asignados?