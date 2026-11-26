Con más de 67 años de presencia en la industria del descanso en Panamá, FLEX inicia una nueva etapa de transformación, marcada por la renovación de su identidad corporativa, la ampliación de su portafolio de productos y una apuesta por conectar con las nuevas generaciones de consumidores. La compañía presentó oficialmente su nueva imagen durante un encuentro que reunió a clientes, aliados comerciales y representantes de la marca. El relanzamiento forma parte de una estrategia orientada a modernizar su comunicación, fortalecer su posicionamiento en el mercado y proyectar una visión de futuro sin perder los valores de calidad y compromiso que han acompañado su trayectoria. “Este relanzamiento es un paso importante para Colchones FLEX. Venimos con una nueva imagen, nuevas líneas de productos y nuevas categorías”, explicó Javier Mindreau, vicepresidente ejecutivo de Colchones FLEX, al referirse a los objetivos de esta transformación. En ese sentido, Mindreau señaló que la visión de la compañía para los próximos años es seguir fortaleciendo el posicionamiento y expansión a nuevos mercados dentro de la industria de colchones en Panamá. La renovación contempla un nuevo logotipo, una identidad visual más contemporánea y un sistema de comunicación que busca transmitir cercanía, modernidad y confianza. A estos cambios se suma la campaña ‘Maravilloso Despertar’, con la que la marca busca destacar la importancia del descanso como un elemento fundamental del bienestar y la calidad de vida.

Nuevas categorías para distintas necesidades

Uno de los principales pilares de esta evolución es la diversificación de su oferta. FLEX mantiene su línea tradicional, que ha acompañado a distintas generaciones de familias panameñas, mientras incorpora nuevas propuestas dirigidas a segmentos específicos del mercado. Entre las novedades destaca FLEX Signature, su nueva línea premium, que amplía las alternativas para quienes buscan productos con características diferenciadas. La compañía también incorpora colchones orgánicos elaborados con materiales 100% naturales, así como la línea Cool Comfort, concebida para ofrecer nuevas opciones de confort. A esta oferta se suma FLEX Kids, una categoría dedicada a los más pequeños del hogar, con la que la marca amplía su presencia hacia el segmento infantil. Esta ampliación responde a la intención de acompañar a los consumidores en diferentes etapas de sus vidas, con alternativas que se ajusten a sus preferencias y necesidades de descanso.

Los angelitos FLEX regresan con una nueva imagen

La transformación también recupera uno de los elementos más reconocidos de la historia de la compañía: sus emblemáticos angelitos FLEX. Estos personajes regresan con una imagen renovada y se convierten en las mascotas oficiales de FLEX Kids. Su incorporación busca fortalecer el vínculo emocional con las familias panameñas y conectar la tradición de la marca con las nuevas generaciones. De esta manera, Colchones FLEX apuesta por mantener elementos de su identidad histórica, al tiempo que introduce nuevos recursos para proyectar su universo infantil.

Una marca con visión de futuro