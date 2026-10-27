Bomberos eliminan cobro de tasas para reparar daños por el sismo

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) anunció la exoneración del pago de tasas y contribuciones por servicios relacionados con la reparación y reconstrucción de inmuebles e infraestructuras que resultaron afectados por el sismo del pasado 9 de octubre.

La medida busca apoyar a las personas y sectores afectados por el evento sísmico, mediante la eliminación de estos cobros para las obras de reparación, rehabilitación, reforzamiento y restablecimiento de edificaciones, tanto públicas como privadas, además de vías de comunicación y otras infraestructuras dañadas.

La disposición quedó establecida en la Orden General DG-BCBRP N.° 225-2026, fechada el 23 de octubre de 2026, en cumplimiento de la Resolución de Gabinete N.° 109 del 13 de octubre de este año.