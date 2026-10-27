Bomberos eliminan cobro de tasas para reparar daños por el sismo

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) anunció la exoneración del pago de tasas y contribuciones por servicios relacionados con la reparación y reconstrucción de inmuebles e infraestructuras que resultaron afectados por el sismo del pasado 9 de octubre.
La medida busca apoyar a las personas y sectores afectados por el evento sísmico, mediante la eliminación de estos cobros para las obras de reparación, rehabilitación, reforzamiento y restablecimiento de edificaciones, tanto públicas como privadas, además de vías de comunicación y otras infraestructuras dañadas.
La disposición quedó establecida en la Orden General DG-BCBRP N.° 225-2026, fechada el 23 de octubre de 2026, en cumplimiento de la Resolución de Gabinete N.° 109 del 13 de octubre de este año.
Para acceder al beneficio, los interesados deberán demostrar que los daños registrados en sus propiedades u obras guardan relación directa con el sismo. Para ello, tendrán que presentar un informe de evaluación de daños emitido por la autoridad competente o por un profesional idóneo, debidamente refrendado por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).
El Cuerpo de Bomberos también podrá realizar verificaciones mediante su personal técnico para comprobar las afectaciones reportadas.
La exoneración no elimina los requisitos de seguridad. Las personas que se acojan a esta disposición deberán cumplir con las exigencias técnicas vigentes, la revisión de planos, las inspecciones y las normas de prevención de incendios aplicables, incluidas las establecidas por el Patronato del Cuerpo de Bomberos, la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) y la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.
La medida se aplicará a las solicitudes presentadas a partir de la entrada en vigor de la orden general y se mantendrá mientras continúe vigente la Declaratoria del Estado de Emergencia, salvo que la autoridad competente disponga lo contrario.
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