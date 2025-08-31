Alerta regional por expansión del barrenador: Panamá concentra la producción y México construye nueva planta

La crisis sanitaria regional por el gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax) escaló a una nueva etapa esta semana, tras confirmarse el primer caso humano en Estados Unidos, en un paciente de Maryland que había viajado a Centroamérica.

El hallazgo reavivó la alerta internacional sobre una plaga que, desde 2023, resurgió en Panamá y se ha expandido a todos los países de Centroamérica y México, con graves consecuencias para la salud animal, la salud pública y la economía ganadera.

En Panamá, el boletín epidemiológico de la Comisión Panamá–Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado (Copeg) reporta, hasta la semana 28 de 2025 —del 6 al 12 de julio—, un acumulado de 49,578 casos, con 672 nuevos diagnósticos en la última semana registrada. Del total, el 85 % corresponde a bovinos, pero también se han confirmado 161 casos en humanos y múltiples reportes en especies domésticas y silvestres, entre los que destacan venados, mulas, kinkajú, conejos, perezosos, puercoespines y leopardos, lo que refleja la amplitud del impacto.

La situación es crítica en varios países. Actualmente, el gusano barrenador permanece en fase de erradicación en Panamá, con casos detectados en todas las provincias, excepto en la comarca Guna Yala. A nivel regional, también se han reportado casos en Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Belice y México, donde las autoridades sanitarias han reactivado programas de vigilancia y control. En tanto, una actualización de la página de Copeg redirige al internauta a consultar las estadísticas de cada país.

México notificó recientemente un brote en Veracruz, a menos de 600 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, lo que encendió las alarmas en el USDA y llevó a restricciones en el movimiento de ganado.

En los últimos 25 años, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha invertido más de $325 millones en actividades operativas de Copeg, mejoras de infraestructura y apoyo regional en Panamá. “Esta inversión contribuye a la salud y seguridad alimentaria en toda la región”, señaló Copeg a La Estrella de Panamá a través de la Embajada de Estados Unidos en el país.

La mosca adulta Cochliomyia hominivorax deposita entre 200 y 300 huevos en la piel del ganado, los animales silvestres y los seres humanos. Al eclosionar, las larvas se alimentan del tejido vivo y provocan una gusanera o miasis cutánea.

Panamá, en trabajo conjunto con Estados Unidos, logró erradicar el gusano barrenador de Centroamérica después de casi dos décadas. Los esfuerzos iniciaron en 1998 y, en 2006, el país inauguró la única planta productora de moscas estériles. Durante casi veinte años (2006–2023), Copeg mantuvo con éxito la barrera biológica en Darién. La técnica del insecto estéril (SIT, por sus siglas en inglés) ha sido uno de los pilares en el control y la erradicación del parásito.