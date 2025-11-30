Sector privado reconoce el talento juvenil y urge a trabajar juntos por Panamá

La <b><a href="/tag/-/meta/cciap-camara-de-comercio-industrias-y-agricultura-de-panama">Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap)</a></b> cerró el Mes de la Patria con <b>un llamado a mantener el compromiso cívico durante todo el año</b>, tras resaltar el comportamiento ejemplar mostrado por estudiantes, instructores de bandas y familias a lo largo de las celebraciones de noviembre.El presidente del gremio, <b>Juan Arias</b>, subrayó el papel protagónico de la comunidad educativa durante los actos del<b> 28 de noviembre</b> en La Chorrera, donde la Cciap fue abanderada. Más de 80 centros educativos participaron en el desfile, una jornada que evidenció disciplina, respeto y sentido de pertenencia.<i>'Este año los estudiantes y sus instructores nos dieron un ejemplo notable de amor por la nación. La Patria no se honra solo un día ni un mes, sino todos los días'</i>, señaló.Arias también destacó la participación del <b>Centro Educativo Bilingüe La Primavera</b> de Veraguas en el <b>Desfile del Día de Acción de Gracias en Nueva York</b>, donde jóvenes panameños llevaron música e identidad nacional a un escenario internacional de alta visibilidad. La presentación es una muestra del talento y la capacidad de la juventud panameña para sobresalir fuera del país, añadió.Durante su balance del mes, el presidente de la Cciap insistió en que la construcción de la Patria <i>'no depende del gobierno de turno ni de sectores aislados'</i>,<b> sino de la acción conjunta de ciudadanos</b>, <b>estudiantes, trabajadores, emprendedores y educadores</b>. Expresó que Panamá<i> 'tiene juventud, cultura, dedicación y sueños'</i>, y que el progreso se logra cuando prevalecen el diálogo y el respeto.