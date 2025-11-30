Sector privado reconoce el talento juvenil y urge a trabajar juntos por Panamá

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) cerró el Mes de la Patria con un llamado a mantener el compromiso cívico durante todo el año, tras resaltar el comportamiento ejemplar mostrado por estudiantes, instructores de bandas y familias a lo largo de las celebraciones de noviembre.

El presidente del gremio, Juan Arias, subrayó el papel protagónico de la comunidad educativa durante los actos del 28 de noviembre en La Chorrera, donde la Cciap fue abanderada.

Más de 80 centros educativos participaron en el desfile, una jornada que evidenció disciplina, respeto y sentido de pertenencia.

“Este año los estudiantes y sus instructores nos dieron un ejemplo notable de amor por la nación. La Patria no se honra solo un día ni un mes, sino todos los días”, señaló.

Arias también destacó la participación del Centro Educativo Bilingüe La Primavera de Veraguas en el Desfile del Día de Acción de Gracias en Nueva York, donde jóvenes panameños llevaron música e identidad nacional a un escenario internacional de alta visibilidad.

La presentación es una muestra del talento y la capacidad de la juventud panameña para sobresalir fuera del país, añadió.

Durante su balance del mes, el presidente de la Cciap insistió en que la construcción de la Patria “no depende del gobierno de turno ni de sectores aislados”, sino de la acción conjunta de ciudadanos, estudiantes, trabajadores, emprendedores y educadores.

Expresó que Panamá “tiene juventud, cultura, dedicación y sueños”, y que el progreso se logra cuando prevalecen el diálogo y el respeto.