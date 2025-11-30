Clima en Panamá: Pronóstico para este domingo 30 de noviembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) presentó el pronóstico para este domingo 30 de noviembre. Un día marcado por aguaceros aislados, tormentas y alta humedad en la mayoría de las provincias, con especial atención en sectores del Caribe debido a la persistencia de sistemas de baja presión.

Para la provincia de Bocas del Toro, se esperan aguaceros aislados con tormenta, con temperaturas máximas de 30°C y sensación térmica de 33°C. La mínima será de 23°C, con humedad relativa de hasta 89%.

En la provincia de Coclé se prevé un domingo con aguaceros aislados con tormenta, máximas de 32°C y sensación térmica de 36°C. Las mínimas rondarán 23°C, con humedad 79%.

En Colón predominarán los aguaceros con tormenta, con temperaturas máximas de 27°C, mínimas entre 21°C y humedad al 96%.

Chiriquí (Tierras Altas) mantiene condiciones frescas con aguaceros aislados. Máximas de 27°C, sensación térmica de hasta 30°C, y mínimas de 14°C. Humedad alta a 80%. Y, para la cuidad capital se prevén aguaceros aislados y tormentas, con máximas de 32°C, sensación térmica de 35°C.

En la provincia de Veraguas se espera jornada de aguaceros aislados con tormenta, con máximas de 30°C, sensación térmica de 33°C y mínimas de 23°C.

Y para la comarca Ngäbe-Buglé , se anticipan aguaceros aislados con tormenta, con temperaturas de 30°C , sensación térmica de 32°C, y mínimas de 22°C. Mientras que, en Guna Yala se prevé lluvias y tormentas, máximas de 29°C y sensación térmica de hasta 33°C. Mínimas de 24°C, con humedad de 95%.

Aviso de vigilancia vigente

El IMHPA mantiene el aviso de vigilancia por lluvias significativas y actividad eléctrica hasta las 11:59 p.m. del 1 de diciembre. Este aviso incluye a las áreas con mayor nivel de riesgo: Bocas del Toro, Comarca Ngäbe Buglé, Veraguas Norte, Colón, Comarca Guna Yala y el sector norte de Coclé.

Según la entidad, podrían registrarse acumulados entre 120 mm y 320 mm en regiones del Caribe durante 72 horas, generando condiciones favorables para inundaciones, crecidas repentinas y deslizamientos.