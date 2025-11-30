Clima en Panamá: Pronóstico para este domingo 30 de noviembre

<b><a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a></b> presentó el pronóstico para este <b>domingo 30 de noviembre</b>. Un día marcado por aguaceros aislados, tormentas y alta humedad en la mayoría de las provincias, con especial atención en sectores del Caribe debido a la persistencia de sistemas de baja presión.Para la provincia de<b> Bocas del Toro,</b> se esperan aguaceros aislados con tormenta, con temperaturas máximas de 30°C y sensación térmica de 33°C. La mínima será de 23°C, con humedad relativa de hasta 89%.En la provincia de Coclé se prevé un domingo con aguaceros aislados con tormenta, máximas de 32°C y sensación térmica de 36°C. Las mínimas rondarán 23°C, con humedad 79%.En <b>Colón</b> predominarán los aguaceros con tormenta, con temperaturas máximas de 27°C, mínimas entre 21°C y humedad al 96%.<b>Chiriquí (Tierras Altas) </b>mantiene condiciones frescas con aguaceros aislados. Máximas de 27°C, sensación térmica de hasta 30°C, y mínimas de 14°C. Humedad alta a 80%. Y, para<b> la</b> <b>cuidad capital</b> se prevén aguaceros aislados y tormentas, con máximas de 32°C, sensación térmica de 35°C.<b>En la provincia de Veraguas</b> se espera jornada de aguaceros aislados con tormenta, con máximas de 30°C, sensación térmica de 33°C y mínimas de 23°C.Y para la comarca <b>Ngäbe-Buglé</b> , se anticipan aguaceros aislados con tormenta, con temperaturas de 30°C , sensación térmica de 32°C, y mínimas de 22°C. Mientras que, en <b>Guna Yala </b>se prevé lluvias y tormentas, máximas de 29°C y sensación térmica de hasta 33°C. Mínimas de 24°C, con humedad de 95%. <b>Aviso de vigilancia vigente</b>El IMHPA mantiene el aviso de vigilancia por lluvias significativas y actividad eléctrica hasta <b>las 11:59 p.m. del 1 de diciembre</b>. Este aviso incluye a las áreas con mayor nivel de riesgo: <b>Bocas del Toro, Comarca Ngäbe Buglé, Veraguas Norte, Colón, Comarca Guna Yala y el sector norte de Coclé.</b>Según la entidad, podrían registrarse acumulados entre 120 mm y 320 mm en regiones del Caribe durante 72 horas, generando condiciones favorables para inundaciones, crecidas repentinas y deslizamientos.