Trump exige bajar tasas y arremete contra Powell

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cargar contra el titular de la Reserva Federal, Jerome Powell, al exigir una reducción más rápida de las tasas de interés y acusarlo de afectar el crecimiento económico. “El cierre gubernamental demócrata le costó a EE. UU. al menos dos puntos de PIB. Por eso lo están haciendo, en formato mini, otra vez. ¡Sin cierres! Además, ¡BAJEN LAS TASAS DE INTERÉS! ¡Powell, con dos retrasos, es el PEOR! Presidente DJT”, escribió Trump el viernes 20 de febrero en su red Truth Social. El mandatario insistió en que el banco central debe acelerar la baja de los tipos de interés para impulsar la economía y evitar una desaceleración del producto interno bruto (PIB). Las declaraciones se producen en medio de un clima de tensión entre la Casa Blanca y la Reserva Federal (Fed), institución encargada de la política monetaria en Estados Unidos.

Nombramiento de Kevin Warsh

El pasado 30 de enero, Trump anunció la nominación del economista y banquero Kevin Warsh para presidir la Junta de Gobernadores de la Fed en sustitución de Powell. Warsh, de 55 años, fue miembro del consejo del banco central entre 2006 y 2011 y asesor económico del expresidente George W. Bush. Actualmente está vinculado al Hoover Institution, un centro de pensamiento conservador en California. Si el Senado confirma su designación, Warsh asumiría el cargo cuando concluya el mandato de Powell, previsto para mediados de mayo próximo, según establece la ley que regula la duración del presidente de la Reserva Federal. Powell asumió el liderazgo del banco central en febrero de 2018 y continuó en el puesto durante la administración de Joe Biden. Durante su gestión enfrentó la crisis derivada de la pandemia y el repunte histórico de la inflación.

Debate por la independencia de la Fed