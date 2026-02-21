Trump exige bajar tasas y arremete contra Powell

El pasado 30 de enero, Trump anunció la nominación del economista y banquero <b>Kevin Warsh</b> para presidir la Junta de Gobernadores de la <b>Fed</b> en sustitución de <b>Powell</b>.Warsh, de 55 años, fue miembro del consejo del banco central entre 2006 y 2011 y asesor económico del expresidente <b>George W. Bush</b>. Actualmente está vinculado al <b>Hoover Institution</b>, un centro de pensamiento conservador en California.Si el Senado confirma su designación, Warsh asumiría el cargo cuando concluya el mandato de Powell, previsto para <b>mediados de mayo próximo</b>, según establece la ley que regula la duración del presidente de la <b>Reserva Federal</b>.Powell asumió el liderazgo del banco central en febrero de 2018 y continuó en el puesto durante la administración de<b> Joe Biden</b>. Durante su gestión enfrentó la crisis derivada de la pandemia y el repunte histórico de la inflación.