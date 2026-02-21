  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Trump exige bajar tasas y arremete contra Powell

El presidente de Estados Unidos pide recortes más acelerados en las tasas de interés, mientras Jerome Powell, al frente de la Reserva Federal, defiende la independencia del organismo y sostiene que sus decisiones no responden a presiones políticas.
El presidente de Estados Unidos pide recortes más acelerados en las tasas de interés, mientras Jerome Powell, al frente de la Reserva Federal, defiende la independencia del organismo y sostiene que sus decisiones no responden a presiones políticas. Imagen generada con inteligencia artificial
Por
Mileika Lasso
  • 21/02/2026 12:12
El presidente de Estados Unidos critica al titular de la Reserva Federal y presiona por recortes más rápidos de los tipos de interés

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cargar contra el titular de la Reserva Federal, Jerome Powell, al exigir una reducción más rápida de las tasas de interés y acusarlo de afectar el crecimiento económico.

“El cierre gubernamental demócrata le costó a EE. UU. al menos dos puntos de PIB. Por eso lo están haciendo, en formato mini, otra vez. ¡Sin cierres! Además, ¡BAJEN LAS TASAS DE INTERÉS! ¡Powell, con dos retrasos, es el PEOR! Presidente DJT”, escribió Trump el viernes 20 de febrero en su red Truth Social.

El mandatario insistió en que el banco central debe acelerar la baja de los tipos de interés para impulsar la economía y evitar una desaceleración del producto interno bruto (PIB).

Las declaraciones se producen en medio de un clima de tensión entre la Casa Blanca y la Reserva Federal (Fed), institución encargada de la política monetaria en Estados Unidos.

Nombramiento de Kevin Warsh

El pasado 30 de enero, Trump anunció la nominación del economista y banquero Kevin Warsh para presidir la Junta de Gobernadores de la Fed en sustitución de Powell.

Warsh, de 55 años, fue miembro del consejo del banco central entre 2006 y 2011 y asesor económico del expresidente George W. Bush. Actualmente está vinculado al Hoover Institution, un centro de pensamiento conservador en California.

Si el Senado confirma su designación, Warsh asumiría el cargo cuando concluya el mandato de Powell, previsto para mediados de mayo próximo, según establece la ley que regula la duración del presidente de la Reserva Federal.

Powell asumió el liderazgo del banco central en febrero de 2018 y continuó en el puesto durante la administración de Joe Biden. Durante su gestión enfrentó la crisis derivada de la pandemia y el repunte histórico de la inflación.

Debate por la independencia de la Fed

Las críticas de Trump se dan en un contexto de creciente presión política sobre la Fed. En su más reciente reunión, el Comité Federal de Mercado Abierto decidió mantener sin cambios las tasas en un rango entre 3.5% y 3.75%, tras tres descensos consecutivos a finales del año pasado.

Las actas reflejan divisiones internas: un grupo favorece más recortes si la inflación cede; otro pide cautela; y un sector advierte sobre el riesgo de un nuevo repunte inflacionario.

En ese escenario, Powell defendió la autonomía del organismo y subrayó que la credibilidad institucional depende de tomar decisiones basadas en datos y no en presiones políticas.

El mandato de la Reserva Federal incluye tres objetivos: estabilidad de precios, pleno empleo y crecimiento económico sostenible. La insistencia de Trump en recortes más agresivos reabre el debate sobre hasta qué punto la Casa Blanca puede influir en la política monetaria.

La nominación de Warsh y los señalamientos contra Powell profundizan la incertidumbre sobre el futuro liderazgo del banco central y su independencia frente al poder ejecutivo.

Lo Nuevo