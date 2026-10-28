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Desfiles patrios: campeones de Codicader serán abanderados en la Ciudad de Panamá

El anuncio fue oficializado por la Comisión Nacional de Desfiles Patrios del Ministerio de Educación.
El anuncio fue oficializado por la Comisión Nacional de Desfiles Patrios del Ministerio de Educación. Cedida
Por
Flor Isaela Navarro
  • 28/10/2026 19:28
Atletas de Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé llevarán la bandera en Vía España este 3 de noviembre en reconocimiento a sus logros deportivos

Estudiantes campeones de los Juegos Codicader (Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación) 2026, provenientes de las provincias occidentales y centrales afectadas por el reciente evento sísmico, encabezarán los desfiles patrios en la ciudad de Panamá como abanderados oficiales del próximo 3 de noviembre en la ruta de Vía España.

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El reconocimiento deportivo situará al frente de las efemérides a las delegaciones escolares de Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé, mientras que para la jornada del 4 de noviembre el pabellón nacional será portado por los atletas campeones de las regiones de Panamá y Colón.

El anuncio fue oficializado por la Comisión Nacional de Desfiles Patrios del Ministerio de Educación (Meduca), la institución que detalló la logística para las dos rutas habilitadas en la ciudad capital:

Ruta 1 (Casco Antiguo): Iniciará su recorrido en el Parque Simón Bolívar y finalizará en la calle 26 de la avenida Balboa.
Ruta 2 (Vía España): Partirá desde la Iglesia del Carmen y concluirá en la intersección con la Caja de Ahorros.
Horarios y delegaciones: El 3 de noviembre las delegaciones iniciarán a las 9:00 a.m., mientras que el 4 de noviembre arrancarán a las 8:00 a.m., congregando a más de 40 representaciones de colegios, estamentos de seguridad, clubes cívicos y bandas independientes, incluyendo delegaciones de Costa Rica.

Estarán desplegados más de 2,700 efectivos de seguridad, rescate y salud en dos centros de operaciones a lo largo de ambos trayectos.

Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene una advertencia preventiva por mal tiempo que podría extenderse durante las festividades del 3 y 4 de noviembre.

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