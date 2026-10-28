Desfiles patrios: campeones de Codicader serán abanderados en la Ciudad de Panamá

Estudiantes campeones de los Juegos Codicader (Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación) 2026, provenientes de las provincias occidentales y centrales afectadas por el reciente evento sísmico, encabezarán los desfiles patrios en la ciudad de Panamá como abanderados oficiales del próximo 3 de noviembre en la ruta de Vía España.
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El reconocimiento deportivo situará al frente de las efemérides a las delegaciones escolares de Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé, mientras que para la jornada del 4 de noviembre el pabellón nacional será portado por los atletas campeones de las regiones de Panamá y Colón.
El anuncio fue oficializado por la Comisión Nacional de Desfiles Patrios del Ministerio de Educación (Meduca), la institución que detalló la logística para las dos rutas habilitadas en la ciudad capital:
Estarán desplegados más de 2,700 efectivos de seguridad, rescate y salud en dos centros de operaciones a lo largo de ambos trayectos.
Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene una advertencia preventiva por mal tiempo que podría extenderse durante las festividades del 3 y 4 de noviembre.
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“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...