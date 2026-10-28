Desfiles patrios: campeones de Codicader serán abanderados en la Ciudad de Panamá

Estudiantes campeones de los Juegos Codicader (Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación) 2026, provenientes de las provincias occidentales y centrales afectadas por el reciente evento sísmico, encabezarán los desfiles patrios en la ciudad de Panamá como abanderados oficiales del próximo 3 de noviembre en la ruta de Vía España.

Instagram

El reconocimiento deportivo situará al frente de las efemérides a las delegaciones escolares de Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé, mientras que para la jornada del 4 de noviembre el pabellón nacional será portado por los atletas campeones de las regiones de Panamá y Colón. El anuncio fue oficializado por la Comisión Nacional de Desfiles Patrios del Ministerio de Educación (Meduca), la institución que detalló la logística para las dos rutas habilitadas en la ciudad capital:

Ruta 1 (Casco Antiguo): Iniciará su recorrido en el Parque Simón Bolívar y finalizará en la calle 26 de la avenida Balboa.

Ruta 2 (Vía España): Partirá desde la Iglesia del Carmen y concluirá en la intersección con la Caja de Ahorros.

Horarios y delegaciones: El 3 de noviembre las delegaciones iniciarán a las 9:00 a.m., mientras que el 4 de noviembre arrancarán a las 8:00 a.m., congregando a más de 40 representaciones de colegios, estamentos de seguridad, clubes cívicos y bandas independientes, incluyendo delegaciones de Costa Rica.