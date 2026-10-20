Meduca confirma desfiles en todo el país para el 3 y 4

Ante la incertidumbre que rodea la celebración de los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre, el ministro de Educación, Ventura Vega, informó que en la capital se mantendrán los recorridos habituales de la Presidencia de la República y Calle 50 para las efemérides nacionales.

Las actividades en la ciudad capital contarán con operativos de seguridad para el despliegue de las delegaciones escolares e independientes. Durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gabinete, el titular del ramo precisó el alcance de la medida para el resto del territorio nacional.

La disposición otorga autonomía a cada alcaldía para evaluar la factibilidad y las garantías de seguridad en sus respectivas circunscripciones. La decisión gubernamental surge tras la cancelación de diversos eventos masivos, entre ellos la conmemoración del 10 de noviembre en el distrito de San Miguelito, anunciados en solidaridad con las familias afectadas por el sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre.

La suspensión o reprogramación de estas actividades ha generado cuestionamientos en redes sociales y sectores comerciales, debido a las repercusiones económicas sobre cientos de trabajadores e informales que dependen de estas fechas.

En el ámbito educativo, Vega aclaró que el reinicio del calendario escolar en las 12 regiones del país estará sujeto a la inspección de la infraestructura de cada plantel. La reanudación de clases presenciales se dará de forma progresiva únicamente en las escuelas que cuenten con la certificación de revisión estructural que garantice la seguridad de la comunidad escolar.

Asimismo, la participación de bandas de música y delegaciones estudiantiles en los desfiles estará supeditada tanto a las decisiones de los municipios correspondientes como a la habilitación física previa de los centros educativos.