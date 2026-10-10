Meduca evalúa si las clases se reanudan el lunes 12 de octubre tras terremoto en Panamá

El Ministerio de Educación (Meduca) evalúa las condiciones para determinar si las clases se reanudarán el lunes 12 de octubre a nivel nacional o si la medida se aplicará por regiones, luego del terremoto de magnitud 7.5 registrado en Panamá el viernes 9 de octubre.

El ministro de Educación, Ventura Vega, informó durante conferencia de prensa este sábado 10 de octubre, que la suspensión de clases a nivel nacional para el viernes fue ordenada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, tras recibirse información sobre el sismo y sus posibles afectaciones.

Vega señaló que las autoridades se mantienen evaluando la situación y que se espera anunciar entre hoy y mañana la decisión sobre el retorno a las aulas. La determinación tomará en cuenta las condiciones de los centros educativos afectados por el movimiento telúrico.