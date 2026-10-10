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Meduca evalúa si las clases se reanudan el lunes 12 de octubre tras terremoto en Panamá

El Meduca pide calma mientras define el retorno a las aulas, informó el ministro
El Meduca pide calma mientras define el retorno a las aulas, informó el ministro Meduca
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/10/2026 13:52
Tras suspender las clases por el terremoto, Meduca analiza cómo será el retorno a las aulas el próximo lunes.

El Ministerio de Educación (Meduca) evalúa las condiciones para determinar si las clases se reanudarán el lunes 12 de octubre a nivel nacional o si la medida se aplicará por regiones, luego del terremoto de magnitud 7.5 registrado en Panamá el viernes 9 de octubre.

El ministro de Educación, Ventura Vega, informó durante conferencia de prensa este sábado 10 de octubre, que la suspensión de clases a nivel nacional para el viernes fue ordenada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, tras recibirse información sobre el sismo y sus posibles afectaciones.

Vega señaló que las autoridades se mantienen evaluando la situación y que se espera anunciar entre hoy y mañana la decisión sobre el retorno a las aulas. La determinación tomará en cuenta las condiciones de los centros educativos afectados por el movimiento telúrico.

De acuerdo con el reporte preliminar, 419 centros educativos han resultado afectados, por lo que el Gobierno analiza alternativas para atender la situación y garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

El titular de Educación pidió a la comunidad educativa mantener la calma mientras avanzan las evaluaciones y aseguró que el Estado y el Gobierno buscarán alternativas para responder a las necesidades de las escuelas afectadas.

Meduca dará a conocer próximamente las medidas que se adoptarán para el lunes 12 de octubre, una vez se cuente con mayor información sobre el estado de las instalaciones educativas en el país.

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