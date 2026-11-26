Un accidente de tránsito y el posterior incendio de un camión cisterna que transportaba bombonas de gas y productos derivados del petróleo dejó al menos 31 fallecidos, 21 heridos y decenas de vehículos calcinados la noche de este 25 de noviembre en la carretera de circunvalación de Warraq, en la gobernación de Guiza, al norte de El Cairo, capital de Egipto. Por este hecho, las autoridades egipcias detuvieron este jueves 26 de noviembre al presunto responsable, según informó la Agencia EFE.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Fiscalía egipcia, la captura se concretó tras una investigación sustentada en declaraciones de testigos, una inspección ocular en la escena del siniestro y el análisis técnico de las circunstancias en que ocurrió el choque. Durante las diligencias judiciales, el sospechoso confesó haber colisionado contra el vehículo de carga mientras conducía a 110 kilómetros por hora y realizaba maniobras entre carriles, acción que desencadenó la pérdida de control del transporte pesado, su vuelco y la posterior explosión en la vía.

Mecánica del siniestro e investigación judicial

El Ministerio Público egipcio detalló que, tras las maniobras realizadas por el conductor detenido, uno de los neumáticos del camión cisterna reventó, lo que provocó que la unidad impactara contra una barrera de hormigón, volcara y derramara gasolina en la calzada, originando el fuego de gran magnitud. Asimismo, la institución señaló que mantiene bajo interrogatorio al detenido con el objetivo de esclarecer todos los detalles del suceso y determinar el alcance de su responsabilidad penal, al tiempo que supervisa la evaluación de los daños y pérdidas materiales mientras ejecuta las directrices legales correspondientes.

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