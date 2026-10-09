Clases suspendidas en Panamá hasta nuevo aviso tras el sismo; 188 escuelas resultaron afectadas

El ministro de Educación Ventura Vega confirmó este viernes 9 de octubre la suspensión de clases a nivel nacional y confirmó que 188 centros educativos alrededor de todo el país resultaron afectados por los movimientos del sismo de magnitud 7,2 que remeció al país.

Vega informó que mañana sábado recorrerá tres provincias del país: Coclé, Herrera y Veraguas, donde comenzará una gira para evaluar el estado de las escuelas públicas y privadas del país para evaluar si es seguro que los estudiantes regresen a las aulas este próximo lunes.

El titular del Ministerio de Educación afirmó en entrevista con Telemetro que se anunciarán nuevas medidas si la situación lo amerita.

Más temprano, el director de Ambiente del Meduca, Javier Hurtado, aseguró en una entrevista concedida a Telemetro que el balance preliminar de afectaciones era de 65 centros educativos con daños en sus infraestructuras a causa del sismo. De estos, 22 se registraron en la comarca Ngäbe-Buglé, mientras que 15 centros educativos resultaron afectados en la provincia de Chiriquí.

Por otro lado, se reportó en ese momento que tres escuelas reportaron afectaciones en Panamá Este, cinco en Panamá Centro y cuatro en Los Santos. También se registraron daños en centros educativos del distrito de San Miguelito y de la provincia de Herrera.

Tras los primeros reportes del sismo, el Meduca hizo un llamado a la serenidad y a la calma, y exhortó a la ciudadanía a consultar la información difundida a través de los canales oficiales.