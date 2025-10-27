Fiestas Patrias 2025: San Miguelito contará con una sola ruta de desfile

Con el objetivo de rendir homenaje a la Patria y preservar la seguridad de los participantes, los desfiles patrios en el distrito de San Miguelito se desarrollarán este año bajo una sola ruta oficial.

El recorrido partirá desde la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y culminará frente a la estación de combustible Delta, en el sector de Paraíso.

La directora regional de educación, Yesenia Vega, informó que en los desfiles del 3 y 4 de noviembre participarán 46 delegaciones, integradas por centros educativos y bandas independientes del distrito. Las actividades iniciarán a las 9:00 a.m. y se prevé que concluyan cerca de las 2:00 p.m.

Vega destacó que las entidades responsables del orden público y la atención médica estarán desplegadas a lo largo del recorrido. Personal de la Cruz Roja, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Ministerio de Salud se mantendrán atentos para responder ante cualquier eventualidad en la jornada.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a disfrutar de los desfiles con respeto y sentido patriótico, apoyando a los estudiantes que representarán a sus escuelas y comunidades.