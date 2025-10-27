Fiestas Patrias 2025: San Miguelito contará con una sola ruta de desfile

Con el objetivo de rendir homenaje a la Patria y preservar la seguridad de los participantes, <b>los desfiles patrios en el distrito de San Miguelito se desarrollarán este año bajo una sola ruta</b> oficial. El recorrido<b> partirá desde la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días</b> y <b>culminará frente a la estación de combustible Delta</b>, en el sector de Paraíso.La directora regional de educación, Yesenia Vega, informó que en los desfiles del 3 y 4 de noviembre<b> participarán 46 delegaciones,</b> integradas por centros educativos y bandas independientes del distrito. Las actividades<b> iniciarán a las 9:00 a.m.</b> y se prevé que <b>concluyan cerca de las 2:00 p.m.</b>Vega destacó que las entidades responsables del orden público y la atención médica estarán desplegadas a lo largo del recorrido. Personal de <b>la Cruz Roja, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Ministerio de Salud </b>se mantendrán atentos para responder ante cualquier eventualidad en la jornada.Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a disfrutar de los desfiles con respeto y sentido patriótico, apoyando a los estudiantes que representarán a sus escuelas y comunidades.