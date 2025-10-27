Metro de Panamá: Nueva pasarela en Albrook impulsa avance de Línea 3

El Metro de Panamá anunció la habilitación de la extensión de la pasarela que conecta la estación Albrook con la Gran Terminal de Transporte, marcando un avance significativo en el desarrollo de la futura Línea 3.

La infraestructura, de aproximadamente 32.7 metros, conecta directamente con el costado exterior de la estación y permitirá un acceso moderno, cómodo y seguro a todos los usuarios.

Actualmente, la pasarela cuenta con escaleras eléctricas, escaleras fijas y un elevador, garantizando accesibilidad para adultos mayores y personas con discapacidad.

Además, dispone de un techo provisional y otros elementos temporales que aseguran el funcionamiento mientras se completa la construcción de la estructura permanente que cubrirá la estación ampliada de las líneas 1 y 3.

La estación Albrook se consolidará como un punto de conexión clave, integrando los andenes y vestíbulos compartidos entre la Línea 1 y la futura Línea 3.

Esto permitirá optimizar la capacidad y eficiencia del sistema, manteniendo la operación regular en una de las estaciones más transitadas del país.

Según el cronograma de obra, los trabajos actuales incluyen losa superior, cuartos técnicos, instalación de cubierta temporal, desmontaje de estructuras existentes y excavaciones en la losa de fondo y el andén.

Para garantizar la movilidad mientras se completa la pasarela definitiva, el Metro cuenta con personal en la estación que orienta a los usuarios, complementado con señalética visible que facilita la circulación por el nuevo recorrido.

Esta expansión está proyectada para atender una demanda estimada de 160 mil usuarios diarios, fortaleciendo la conectividad urbana y mejorando la experiencia de miles de panameños que utilizan diariamente la estación.

Con la habilitación de esta pasarela, la estación Albrook avanza hacia su transformación en un nodo central de conexión, que facilitará los desplazamientos dentro de la ciudad y marcará un paso importante en la consolidación de la futura Línea 3.