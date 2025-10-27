Panamá y Colombia sellan alianza para transformar el sector arrocero

Representantes de la <b>Federación de Asociaciones de Arroz y Granos de Panamá (Fapagrap) </b>y la<b> Federación Nacional de Arroceros de Colombia (Fedearroz)</b> firmaron un convenio de cooperación técnica para impulsar la<b><a href="/tag/-/meta/arroz"> transformación productiva del arroz</a></b> en <b>Panamá</b> mediante la adopción de nuevas tecnologías, innovaciones genéticas y mejores prácticas de cultivo.La firma del convenio fue anunciada el jueves por el<b> presidente de la República, José Raúl <a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">Mulino</a></b>, durante el <a href="/tag/-/meta/consejo-de-gabinete-de-panama">Consejo de Gabinete</a> Ampliado en la ciudad de Santiago, <a href="/tag/-/meta/provincia-de-veraguas">provincia de Veraguas</a>, cuando autorizó<b> la importación de semilla certificada de arroz desde Colombia</b>, como respuesta inmediata a la solicitud presentada por la Asociación de Productores de Arroz de Panamá.El convenio fue suscrito en <b><a href="/tag/-/meta/bogota-colombia">Bogotá</a></b> en el marco de una gira técnica en las instalaciones de Fedearroz en el municipio de Saldaña, departamento del Tolima, donde los representantes panameños conocieron los avances del modelo colombiano en <b>investigación, innovación y transferencia de tecnología al productor</b>.Por Colombia estuvo Rafael Hernández, gerente general de Fedearroz; mientras que por Panamá, el embajador de Panamá en Colombia, <a href="/tag/-/meta/mario-boyd-galindo">Mario Boyd Galindo</a>; el agregado de Turismo y Asuntos Agroindustriales de la Embajada de Panamá en Colombia, Tomás Gabriel Pérez Felipe; la junta directiva de Fapagrap y un grupo representativo de productores de las principales regiones arroceras del país.En representación del <a href="/tag/-/meta/gobierno-nacional-de-panama">Gobierno Nacional</a> participaron Abel Aparicio, director nacional de Agricultura del<b><a href="/tag/-/meta/mida-ministerio-de-desarrollo-agropecuario"> Ministerio de Desarrollo Agropecuario</a></b>, y José Luis Jorge, del <b>Comité de Semilla</b>, quienes destacaron el valor estratégico de esta cooperación para fortalecer la competitividad del sector.