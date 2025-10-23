Panamá importará semilla certificada de arroz para rescatar su producción nacional

El<a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino"> presidente de la República, José Raúl Mulino</a>, anunció la <b>autorización para importar semilla certificada de arroz desde Colombia</b>, como respuesta inmediata a la solicitud presentada por la <b>Asociación de Productores de Arroz de Panamá</b> durante el <b>Consejo de Gabinete Ampliado</b> celebrado este jueves en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas.La medida busca <b>proteger la producción nacional de arroz</b>, principal alimento de la canasta básica panameña, y atender la <i>'urgencia notoria'</i> planteada por los productores ante los <b>daños causados por bacterias en la semilla local</b>, que amenazan la próxima cosecha.<i>'El compromiso del Gobierno es con la soberanía alimentaria y con los productores que mantienen vivo el campo panameño'</i>, afirmó el mandatario, al instruir acciones diplomáticas y técnicas para garantizar el <b>arribo inmediato de semilla certificada colombiana</b> al país.En consecuencia, el <b>presidente Mulino</b> giró instrucciones a nivel diplomático e institucional para <b>asegurar la pronta llegada de semilla certificada desde Colombia</b>, con el fin de garantizar la siembra nacional de arroz.Por su parte, el <b>ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares</b>, adelantó que el <b><a href="/tag/-/meta/mida-ministerio-de-desarrollo-agropecuario">MIDA</a> tiene listas dos resoluciones</b> que serán aprobadas en los próximos días para formalizar y habilitar la importación controlada de semilla certificada, con el acompañamiento técnico de la entidad.El Consejo de Gabinete Ampliado contó con la participación la <b>Asociación de Mujeres Productoras de Arroz Bajo Carbono</b>. Su presidenta, <b>Karen González</b>, solicitó apoyo al presidente Mulino para la comercialización de su producto, específicamente <b>un laboratorio de calidad </b>y<b> el respaldo a la ley de transformación y competitividad</b>.