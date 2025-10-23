Hermanos Salvaje: la fuerza nostálgica del nuevo rock en español

La historia de Hermanos Salvaje comenzó hace más de una década, entre guitarras, ensayos y una pasión compartida por la música. ' La gente siempre nos decía, tenéis un hobby que es la música, ¿no? Os lo pasáis muy bien y siempre piensas cuando estabas como, sí, sí, es un hobby, pero tú por dentro pensabas, a ver, a mí esto me gustaría que fuera algo en el ámbito más profesional y al final, pues a base de trabajo, esfuerzo, te vas dando cuenta cómo las cosas van cambiando, cómo se va profesionalizando todo ', contaron.En 2021 decidieron dar el salto oficial a la industria con un álbum debut que rápidamente atrajo la atención de las plataformas digitales. Desde entonces, su nombre empezó a resonar como una promesa del rock contemporáneo en español.