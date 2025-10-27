Venezuela valora que Brasil se ofrezca como mediador entre Estados Unidos

Este lunes, <b>Lula insistió en que 'si EE.UU. necesita el apoyo de Brasil para abordar el problema de Venezuela', el gigante suramericano está dispuesto a ayudar para 'mantener la paz' en la región.</b>EE.UU., con el argumento de combatir el narcotráfico, mantiene desplegado en el mar Caribe activos militares al que se prevé se sume en los próximos días el portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno e importante de la flota estadounidense.El Gobierno venezolano denuncia, por su parte, que se trata de una 'amenaza' contra su soberanía para propiciar un 'cambio de régimen'