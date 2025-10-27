Venezuela valora que Brasil se ofrezca como mediador entre Estados Unidos

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, valoró este lunes que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, “se preocupe” ante la escalada de tensiones por el despliegue militar de Estados Unidos cerca de la nación caribeña y que se haya ofrecido como mediador entre Caracas y Washington.

El funcionario chavista dijo que “está bien” y “es lógico” que el mandatario brasileño “tenga preocupación”, ya que, según el ministro, quien “crea que un conflicto con Venezuela se limita solo a Venezuela no está leyendo bien la historia real”.

“Nosotros somos vecinos de Brasil, es bueno que se preocupe, sí, estoy de acuerdo, que levante su voz, no que diga ‘yes, sir’ (sí, señor), no, no, que levante su voz para defender a nuestra América, para defender a la patria grande, completa, por algo es el país más grande de toda esta región”, expresó Cabello en la rueda de prensa semanal del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).