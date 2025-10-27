El rapero Sean ‘Diddy’ Combs quedaría en libertad en mayo de 2028

El rapero y productor musical Sean ‘Diddy’ Combs podría recuperar su libertad antes de lo previsto. De acuerdo con registros de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos, la fecha estimada de liberación del artista está fijada para el 8 de mayo de 2028, aunque esta proyección aún podría cambiar por distintos factores legales y administrativos.

Combs, de 55 años, fue sentenciado a 50 meses de prisión luego de ser declarado culpable por transportar a personas con fines de prostitución, tras un proceso judicial que acaparó la atención mediática mundial.

El exmagnate musical fue absuelto de cargos más graves, como conspiración y tráfico sexual, delitos que podrían haberle significado cadena perpetua.

La posible liberación anticipada responde a los créditos por el tiempo que Diddy pasó detenido antes de la sentencia, además de la posibilidad de que participe en programas de rehabilitación o reinserción social, lo que podría reducir aún más su condena.

Caso Diddy Combs

El caso de Diddy se remonta a septiembre de 2024, cuando fue arrestado y acusado bajo la Ley RICO (contra el crimen organizado) y por tráfico sexual, luego de que varias mujeres, entre ellas su exnovia, lo señalaran de organizar eventos privados en los que presuntamente las obligaba a mantener relaciones sexuales con terceros mientras él observaba.

Tras un juicio mediático en 2025, lo halló culpable de dos delitos menores relacionados con prostitución y transporte ilegal de personas.

El juez dictó una pena de poco más de cuatro años de prisión, menor a los 11 años solicitados por la fiscalía, pero mayor de lo que pedía la defensa.

Actualmente, ‘Diddy’ permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

De no prosperar ninguno de estos recursos, la proyección más reciente apunta a que Combs podría quedar en libertad el 8 de mayo de 2028, marcando el posible final de uno de los casos más controvertidos en la historia reciente del entretenimiento estadounidense.