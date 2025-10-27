El rapero Sean ‘Diddy’ Combs quedaría en libertad en mayo de 2028

El rapero y productor musical <b>Sean ‘Diddy’ Combs </b>podría recuperar su libertad antes de lo previsto. De acuerdo con registros de la <b>Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos</b>, la fecha estimada de liberación del artista está fijada para e<b>l 8 de mayo de 2028</b>, aunque esta proyección aún podría cambiar por distintos factores legales y administrativos.Combs, de 55 años, <b>fue sentenciado a 50 meses de prisión luego de ser declarado culpable por transportar a personas con fines de prostitución</b>, tras un proceso judicial que acaparó la atención mediática mundial. El exmagnate musical fue absuelto de cargos más graves, como <b>conspiración y tráfico sexual</b>, delitos que podrían haberle significado cadena perpetua.La posible liberación anticipada responde a los créditos por el tiempo que Diddy pasó detenido antes de la sentencia, además de la posibilidad de que participe en programas de rehabilitación o reinserción social, lo que podría reducir aún más su condena.<b>Caso Diddy Combs</b>El caso de Diddy se remonta a septiembre de 2024, cuando fue arrestado y acusado bajo la Ley RICO (contra el crimen organizado) y por tráfico sexual, luego de que varias mujeres, entre ellas su exnovia, <b>lo señalaran de organizar eventos privados en los que presuntamente las obligaba a mantener relaciones sexuales con terceros</b> mientras él observaba.Tras un juicio mediático en 2025, lo halló culpable de dos delitos menores relacionados con prostitución y transporte ilegal de personas. El juez dictó una pena de poco más de cuatro años de prisión, menor a los 11 años solicitados por la fiscalía, pero mayor de lo que pedía la defensa.Actualmente, ‘<b>Diddy’ permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn</b>. De no prosperar ninguno de estos recursos, la proyección más reciente apunta a que Combs podría quedar en libertad el 8 de mayo de 2028, marcando el posible final de uno de los casos más controvertidos en la historia reciente del entretenimiento estadounidense.