El valor del talento panameño en las Grandes Ligas alcanza su punto máximo tanto en la cotización de figuras consolidadas que buscan nuevo equipo en la agencia libre como en las millonarias inversiones que realizan las franquicias durante el reclutamiento del draft e importación de prospectos en el mercado internacional. Peloteros nacionales como Edmundo Sosa vienen de pactar salarios de 4.4 millones de dólares en la campaña de 2026 tras batear para .247 con nueve jonrones y 44 empujadas con los Filis de Filadelfia previo a su salida al mercado invernal. Esta dinámica económica demuestra cómo el béisbol estadounidense recompensa el recorrido de los peloteros establecidos en la Gran Carpa, mientras que las organizaciones invierten sumas sin precedentes para asegurar a las promesas juveniles del país.

Daniel Espino y el hito histórico en el Draft En la estructura organizativa de la Major League Baseball, el proceso de selección de novatos representa la principal vía de ingreso para los prospectos formados en el sistema escolar y universitario de Estados Unidos. En este escenario, el lanzador diestro capitalino Daniel Espino estableció la cifra de bonificación más elevada otorgada a un deportista nacido en Panamá. Espino fue pactado en la primera ronda del draft de 2019 en la casilla general número 24 por la organización de los Indios de Cleveland, hoy conocidos como Guardians. De acuerdo con información de la TVMax Deportes, la franquicia aseguró la contratación del serpentinero mediante un desembolso inicial de 2.5 millones de dólares, monto que se mantiene como el techo financiero de firma para un pelotero panameño en la historia del circuito profesional. Las mayores inversiones en el mercado internacional A diferencia del reclutamiento por selección directa, el mercado de agentes libres internacionales permite a las organizaciones negociar con prospectos latinoamericanos. En este ámbito, la pelota panameña ha registrado acuerdos de alto impacto financiero: