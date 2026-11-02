Firma panameña de oro en la MLB: las cotizaciones récord del talento local

El valor del talento panameño en las Grandes Ligas alcanza su punto máximo tanto en la cotización de figuras consolidadas que buscan nuevo equipo en la agencia libre como en las millonarias inversiones que realizan las franquicias durante el reclutamiento del draft e importación de prospectos en el mercado internacional.
Peloteros nacionales como Edmundo Sosa vienen de pactar salarios de 4.4 millones de dólares en la campaña de 2026 tras batear para .247 con nueve jonrones y 44 empujadas con los Filis de Filadelfia previo a su salida al mercado invernal.
Esta dinámica económica demuestra cómo el béisbol estadounidense recompensa el recorrido de los peloteros establecidos en la Gran Carpa, mientras que las organizaciones invierten sumas sin precedentes para asegurar a las promesas juveniles del país.
Daniel Espino y el hito histórico en el Draft
En la estructura organizativa de la Major League Baseball, el proceso de selección de novatos representa la principal vía de ingreso para los prospectos formados en el sistema escolar y universitario de Estados Unidos.
En este escenario, el lanzador diestro capitalino Daniel Espino estableció la cifra de bonificación más elevada otorgada a un deportista nacido en Panamá.
Espino fue pactado en la primera ronda del draft de 2019 en la casilla general número 24 por la organización de los Indios de Cleveland, hoy conocidos como Guardians.
De acuerdo con información de la TVMax Deportes, la franquicia aseguró la contratación del serpentinero mediante un desembolso inicial de 2.5 millones de dólares, monto que se mantiene como el techo financiero de firma para un pelotero panameño en la historia del circuito profesional.
Las mayores inversiones en el mercado internacional
A diferencia del reclutamiento por selección directa, el mercado de agentes libres internacionales permite a las organizaciones negociar con prospectos latinoamericanos.
En este ámbito, la pelota panameña ha registrado acuerdos de alto impacto financiero:
Adán Sánchez (1.5 millones de dólares): El receptor y tercera base originario de Los Santos pactó su vinculación con los Cachorros de Chicago en enero de 2022. Según reportó RPC TV, la firma alcanzó los 1.5 millones de dólares, fijando el registro récord para un agente libre internacional panameño.
Reginald Preciado (1.3 millones de dólares): El torpedero chiricano formalizó su contrato con la franquicia de los Padres de San Diego en julio de 2019 antes de ser enviado en canje a Chicago. De acuerdo con los datos compilados por el portal especializado MLBPTY y la cobertura de RPC TV, el bono se pactó en 1.3 millones de dólares.
Miguel Amaya (1.25 millones de dólares): El receptor santeño concretó su ingreso al sistema de fincas de los Cachorros de Chicago en 2015. Según informó TVMax Deportes, la organización otorgó 1.25 millones de dólares para concretar el acuerdo contractual.
Leo Jiménez (825,000 dólares): El jugador de cuadro chitreano acordó su vinculación con los Azulejos de Toronto en el periodo de contrataciones de 2017 por una cifra superior a los 800 mil dólares, según los registros estadísticos de MLBPTY.
Contratos referentes en el primer equipo
Para los peloteros consolidados en el nivel de Grandes Ligas que superaron la etapa de ligas menores, las cifras de mayor cuantía económica corresponden a figuras históricas de la pelota nacional:
Carlos Lee: Según registros informativos de la cadena internacional ESPN, el jardinero aguadulceño firmó en 2006 un contrato como agente libre con los Astros de Houston por seis años y 100 millones de dólares, manteniéndose como el acuerdo de mayor valor financiero total pactado por un deportista panameño.
Mariano Rivera: De acuerdo con la plataforma de datos Baseball Reference, el lanzador del Salón de la Fama suscribió en 2007 una extensión contractual con los Yanquis de Nueva York por tres años y 45 millones de dólares, registrando el promedio anual más alto para un lanzador panameño.
Panamá presente en la MLB
La entrada de Edmundo Sosa al mercado libre ratifica la presencia constante del talento panameño en el béisbol de máxima categoría, cuyo valor económico encuentra sus bases en las firmas históricas del draft y el mercado internacional.
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