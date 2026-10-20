Sin panameños en Serie Mundial: Daniel Espino y Cleveland caen ante los Rays

El lanzador panameño Daniel Espino dio por concluida su primera temporada en las Grandes Ligas (MLB) tras firmar una actuación dominante en el sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) donde los Cleveland Guardianes cayeron derrotados 7-3 ante los Rays de Tampa Bay, resultado que selló la eliminación del equipo de Ohio y su salida de la carrera por el título.

El diestro capitalino de 25 años ingresó al montículo en la parte baja del cuarto episodio con la pizarra en contra 1-3, corredores en primera y segunda base y dos outs. Con el temple característico que mostró a lo largo de octubre, Espino dominó al dominicano Junior Caminero con un elevado a los jardines para liquidar el peligro.

Posteriormente, regresó en el quinto capítulo para retirar la entrada en orden, ponchando a Víctor Mesa Jr. y obligando a roletazos a Chandler Simpson y Jonny De Luca.

En total, Espino completó una labor de un episodio y un tercio en blanco, en los que no permitió imparables ni otorgó boletos, además de recetar un ponche. Su sólida presentación dejó atrás el amargo trago del cuarto juego, en el que había cargado con la derrota.

Con esta actuación, el prospecto panameño completó un año memorable en la MLB.

Seleccionado por Cleveland en la primera ronda del Draft de 2019 (pick 24), Espino enfrentó casi cuatro años de inactividad por complejas lesiones y cirugías en el hombro derecho antes de lograr su ansiado debut en las Mayores.

Tras consolidarse en la recta final del torneo regular, se convirtió en una pieza clave del cuerpo de lanzadores de Cleveland durante el mes de octubre.

En su primera experiencia de postemporada, registró seis apariciones, una efectividad de 3.60 y ocho ponches en seis entradas de labor.