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Rays vencen a Guardianes y empatan 2-2 la Serie de Campeonato de la Liga Americana

El ganador quedará a una victoria de conquistar el banderín de la Liga Americana.
El ganador quedará a una victoria de conquistar el banderín de la Liga Americana. AFP
Por
Leiny Pérez
  • 18/10/2026 11:40
Tampa Bay derrotó 7-3 a Cleveland en el cuarto partido de la serie y equilibró la eliminatoria

Los Tampa Bay Rays vencieron 7-3 a los Guardianes de Cleveland en el cuarto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS), disputado el sábado 17 de octubre, y empataron la eliminatoria 2-2.

El encuentro, que se jugó en Cleveland con un día de retraso por la lluvia, permitió a Tampa Bay igualar una serie que los Guardianes habían comenzado a dominar tras ganar los Juegos 1 y 3.

Aranda impulsó la reacción de Tampa Bay

Cleveland tomó la ventaja en la primera entrada con un sencillo de Chase DeLauter que permitió anotar a Steven Kwan. Los Rays igualaron el marcador en el tercer episodio, cuando Jonathan Aranda conectó un sencillo que llevó al plato a Yandy Díaz.

La novena de Tampa Bay tomó la delantera en la sexta entrada. Aranda anotó tras un doble de Junior Caminero ante el lanzador panameño Daniel Espino, para colocar el marcador 2-1.

El ataque de los Rays volvió a ser determinante en la séptima entrada. Jonathan Aranda conectó un sencillo que impulsó dos carreras y amplió la ventaja. Luego, Chandler Simpson produjo otra anotación con un elevado de sacrificio para poner el encuentro 5-1.

Cleveland intentó reaccionar con un cuadrangular de Travis Bazzana y un sencillo remolcador de Brayan Rocchio, que acercaron a los locales 5-3. Sin embargo, el relevo de Tampa Bay contuvo la ofensiva de los Guardianes durante las últimas entradas.

En el noveno episodio, Yandy Díaz conectó su primer jonrón de esta postemporada y amplió la ventaja de los Rays. Tampa Bay añadió otra carrera para sellar el triunfo por 7-3.

El Juego 5 puede cambiar el rumbo de la serie

Con la eliminatoria igualada, Rays y Guardianes se enfrentarán este domingo 18 de octubre en el quinto partido, que comenzará a las 4:00 p.m.

El ganador quedará a una victoria de conquistar el banderín de la Liga Americana y avanzar a la Serie Mundial, donde espera Milwaukee, de acuerdo con la información previa de la serie.

La eliminatoria podría extenderse hasta un sexto partido, programado para el lunes en Tampa Bay, si ninguno de los equipos consigue cerrar la serie en el Juego 5.

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