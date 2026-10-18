Rays vencen a Guardianes y empatan 2-2 la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Los Tampa Bay Rays vencieron 7-3 a los Guardianes de Cleveland en el cuarto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS), disputado el sábado 17 de octubre, y empataron la eliminatoria 2-2. El encuentro, que se jugó en Cleveland con un día de retraso por la lluvia, permitió a Tampa Bay igualar una serie que los Guardianes habían comenzado a dominar tras ganar los Juegos 1 y 3.

Aranda impulsó la reacción de Tampa Bay

Cleveland tomó la ventaja en la primera entrada con un sencillo de Chase DeLauter que permitió anotar a Steven Kwan. Los Rays igualaron el marcador en el tercer episodio, cuando Jonathan Aranda conectó un sencillo que llevó al plato a Yandy Díaz. La novena de Tampa Bay tomó la delantera en la sexta entrada. Aranda anotó tras un doble de Junior Caminero ante el lanzador panameño Daniel Espino, para colocar el marcador 2-1. El ataque de los Rays volvió a ser determinante en la séptima entrada. Jonathan Aranda conectó un sencillo que impulsó dos carreras y amplió la ventaja. Luego, Chandler Simpson produjo otra anotación con un elevado de sacrificio para poner el encuentro 5-1. Cleveland intentó reaccionar con un cuadrangular de Travis Bazzana y un sencillo remolcador de Brayan Rocchio, que acercaron a los locales 5-3. Sin embargo, el relevo de Tampa Bay contuvo la ofensiva de los Guardianes durante las últimas entradas. En el noveno episodio, Yandy Díaz conectó su primer jonrón de esta postemporada y amplió la ventaja de los Rays. Tampa Bay añadió otra carrera para sellar el triunfo por 7-3.

El Juego 5 puede cambiar el rumbo de la serie