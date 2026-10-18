Terremoto en Tonosí: se pierden 35 mil litros de leche y colapsa planta camaronera

El sismo de magnitud 7.5 que sacudió a Tonosí el pasado 9 de octubre paralizó la economía rural y dejó severos daños en la infraestructura habitacional de Los Santos. Según reportaron este domingo productores y autoridades a Telemetro Reporta, la falta de energía y el colapso de caminos detuvieron la producción de alimentos y dejaron a decenas de familias sin hogar.

Armando Cedeño, representante de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), capítulo de Los Santos, informó que en el distrito de Tonosí se dejaron de recibir 35.000 litros de leche fresca durante tres días consecutivos. La pérdida se debió a la falta de energía eléctrica para su refrigeració y a los daños causados por undimientos en los vados que dan acceso a las fincas.

Cedeño explicó que el transporte de carne hacia los mataderos también registró contratiempos. Asimismo, advirtió que existen fincas aisladas por derrumbes a las cuales los ganaderos no han podido ingresar, por lo que aún se desconoce la cantidad exacta de animales que quedaron sepultados bajo los deslizamientos de tierra.

A la afectación en la ganadería se suma el monitoreo de las fuentes hídricas. Cedeño solicitó al Gobierno Nacional la revisión urgente de los ríos en las áreas de Tonosí y Guánico, ante la presencia de deslaves que han generado embalses naturales con retención de agua.