Terremoto en Tonosí: se pierden 35 mil litros de leche y colapsa planta camaronera

El sismo de magnitud 7.5 que sacudió a Tonosí el pasado 9 de octubre paralizó la economía rural y dejó severos daños en la infraestructura habitacional de Los Santos. Según reportaron este domingo productores y autoridades a Telemetro Reporta, la falta de energía y el colapso de caminos detuvieron la producción de alimentos y dejaron a decenas de familias sin hogar.
Armando Cedeño, representante de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), capítulo de Los Santos, informó que en el distrito de Tonosí se dejaron de recibir 35.000 litros de leche fresca durante tres días consecutivos. La pérdida se debió a la falta de energía eléctrica para su refrigeració y a los daños causados por undimientos en los vados que dan acceso a las fincas.
Cedeño explicó que el transporte de carne hacia los mataderos también registró contratiempos. Asimismo, advirtió que existen fincas aisladas por derrumbes a las cuales los ganaderos no han podido ingresar, por lo que aún se desconoce la cantidad exacta de animales que quedaron sepultados bajo los deslizamientos de tierra.
A la afectación en la ganadería se suma el monitoreo de las fuentes hídricas. Cedeño solicitó al Gobierno Nacional la revisión urgente de los ríos en las áreas de Tonosí y Guánico, ante la presencia de deslaves que han generado embalses naturales con retención de agua.
La actividad camaronera del área también sufrió pérdidas considerables. Samuel Campos, productor de camarones, detalló que la empresa Cultivo de Tonosí —que genera entre 80 y 100 empleos directos e integra una planta de procesamiento interna— se encuentra fuera de operación debido a los daños estructurales provocados por el terremoto.
Campos precisó que la sacudida destruyó las oficinas de entrada, la planta de procesos, los muros de contención y la granja de cultivo, además de romper las compuertas del sistema. El productor señaló que la recuperación del sector requerirá asistencia financiera por parte de la banca estatal y privada, así como del Gobierno central.
En el ámbito social, las evaluaciones preliminares reflejan una crisis habitacional. Roberto Navarro, representante del corregimiento de El Bebedero, indicó a Telemetro Reporta que cerca del 80% de las viviendas evaluadas en la comunidad de La Corosita sufrieron daños estructurales que obligan a sus residentes a evacuar.
Navarro planteó la necesidad de implementar un plan de contingencia para reubicar a los damnificados, al manifestar que la mayoría de las familias afectadas carecen de recursos o lugares alternativos para residir.
Respecto a la partida presupuestaria de $10.000 destinada para la atención de la contingencia, el representante local reconoció el aporte del Ejecutivo, aunque destacó que dicho monto resulta insuficiente frente al nivel de destrucción existente en la zona.
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