Alerta en el campo: arroz garantizado hasta 2027, pero peligra la leche y la carne

El suministro de uno de los granos de mayor demanda nacional está fuera de peligro, luego de que los productores de arroz confirmaran la estabilidad del inventario para los próximos periodos.

“Debemos tener arroz suficiente en el país para abastecer el primer semestre del 2027”, afirmó a La Estrella de Panamá, Omar Spiegel, presidente de la Federación de Asociaciones de Productores de Arroz y Granos de Panamá (Fapagrap) y del Comité de Productores de Arroz del sur de Veraguas y Soná, quien ratificó que hay abastecimiento hasta mediados del otro año, por lo que no debe de haber preocupaciones por falta de arroz.

A pesar de que el grano se encuentra seguro en los campos de cultivo, el transporte de la cosecha actual enfrenta severos retos logísticos a raíz del terremoto de magnitud 7.5 que sacudió la península de Azuero, provocando grietas e hundimientos que comprometen tramos carreteros fundamentales. Ante esta situación, Spiegel recomendó a los agricultores evacuar la producción utilizando camiones de carga ligera para no agravar el estado de la capa asfáltica.

Frente a la crisis provocada por el fenómeno natural, el ministro de la Presidencia, José Ramón Icaza Clément, aseguró el 12 de octubre, en su red social X que se “restableció” el suministro eléctrico en las comunidades de Mariato, Torio y Quebro, y poco a poco también se recupera el servicio en Cañas y Tonosí.

Icaza indicó que Naturgy le confirmó que “el servicio eléctrico en el centro de Tonosí se restableció alrededor de la medianoche”, y adelantó que: “me informan que los trabajos de reconstrucción y reparación en la línea eléctrica afectada por el terremoto, que abastece a las comunidades de Cañas” continúan en marcha, mientras expresó que “permanecemos atentos a la recuperación”.

No obstante, Spiegel advirtió que en el sur de Veraguas, específicamente en Arenas y Quebro, esto aún no ha sido posible, reiterando que lo que se le solicita al gobierno es la reparación de las vías de acceso. “Atender el tema vial es lo más importante de todo, y el tema eléctrico también para la producción de leche. Es lo más importante”, sostuvo el dirigente arrocero.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) indicó que la prioridad actual de la institución se centra en la atención a los damnificados, a la espera de que el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) levante los reportes oficiales correspondientes.

Con base en cifras oficiales aportadas por Spiegel, hasta el 29 de septiembre de 2026 la Dirección Nacional de Agricultura reportó una superficie sembrada de 54,521 hectáreas de arroz en el país, de las cuales 11,159 ya habían sido cosechadas con un rendimiento promedio de 91 quintales por hectárea.

Cifras del MIDA correspondientes al periodo agrícola 2025-2026 indican que durante el periodo agrícola 2025-2026 registró una producción de 375,834 toneladas métricas de arroz mecanizado a nivel nacional (88% cultivado en secano y 12% bajo riego). Los mayores aportes provienen de Chiriquí (30%), Coclé (18%), Los Santos (14%) y Veraguas (13%). En la modalidad de siembra a chuzo, Herrera encabeza la mayor participación.

El dirigente advirtió, además, que los estragos del terremoto se suman además a los retos climáticos históricos, como los desafíos que representa el fenómeno de El Niño para el sector arrocero.

A diferencia del arroz, los productores de leche, carne y cerdos insisten sobre un panorama crítico debido a la interrupción de las vías de acceso. Y en Isla Cañas los productores también advierten de pérdidas graves en otros rubros como sandía y maíz.

Armando Cedeño, presidente del capítulo de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) en Los Santos, recalcó a este medio que los caminos de producción intransitables y los puentes fracturados impiden la movilización de alimentos esenciales, lo que imposibilita sacar la producción de leche de las fincas y genera graves pérdidas económicas para el sector.

Esta parálisis desencadena serias consecuencias veterinarias. El productor Edwin Cárdenas, insistió en que la acumulación prolongada de leche en las ubres provoca mastitis —una inflamación severa que compromete la vida productiva de la vaca e incluso puede matarla—, mientras que el consumo de leche retenida causa diarreas agudas y deshidratación en los terneros.

En cuanto al ganado de ceba, Cedeño confirmó una parálisis total en el área de Tonosí, alertando sobre un riesgo latente de “desabastecimiento” en leche, carne, cerdo y otros rubros ante la imposibilidad de comercializar la producción.

A esto se suman las dificultades para el transporte de fertilizantes destinados al maíz, el estrés traumático de los animales por las constantes réplicas del sismo y los reclamos del sector ganadero por la lentitud en el despliegue de maquinaria gubernamental.

Consultado sobre las repercusiones del sismo en la cadena productiva e industrial, el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), bajo la dirigencia de Rosmer Jurado, destacó que el sector mantiene su compromiso de garantizar el abastecimiento de bienes y productos esenciales, trabajando para que la población continúe teniendo acceso a los productos que necesita, mientras se suman esfuerzos para atender a las comunidades afectadas.

Como parte de su respuesta solidaria, el SIP informó sobre la movilización de ayuda humanitaria consistente en agua potable, alimentos secos y enseres de primera necesidad, la disposición de las instalaciones de las empresas afiliadas como centros de acopio para agilizar la distribución de donaciones en coordinación con las autoridades, y los esfuerzos continuos para mantener activas las cadenas de producción y distribución durante las labores de reconstrucción.

“En momentos difíciles, demostramos que la fuerza de la industria no solo está en lo que producimos, sino también en nuestra capacidad de unirnos, colaborar y poner nuestros recursos y capacidades al servicio del país”, concluyó el gremio industrial.