La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Territorios Palestinos Francesca Albanese abandonó este sábado 28 de noviembre territorio costarricense rumbo a México. Previamente, Albanese pudo descansar en un hotel luego de que la autoridad migratoria de Costa Rica acatara la decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema del país. Albanese llegó a Costa Rica el pasado jueves para recibir un doctorado honoris causa que le otorgó la Universidad de Costa Rica. No obstante, la Dirección General de Migración y Extranjería del país centroamericano decidió vetarle la entrada al país, aduciendo que la abogada italiana tenía supuestos vínculos con el terrorismo. Al final, tuvo que participar en el acto de manera virtual desde la terminal aérea de Alajuela, donde se encontraba retenida, según reseñó la cadena local Teletica. “Gracias al pueblo de Costa Rica, a la Universidad, a la Sala Constitucional, a [su abogado] Víctor Madrigal-Borloz, a la Embajada de Italia en Costa Rica y a todas las personas que me han ayudado y me han expresado su solidaridad desde todos los rincones del mundo durante estos días difíciles. ¡Hasta pronto! La denuncia del genocidio continúa (...) “, se despidió de Costa Rica Albanese en sus redes sociales.

A su llegada a Ciudad de México, donde la recibió una multitud de simpatizantes, Albanesa denunció el trato de la autoridades costarricenses como ‘asqueroso’, al tiempo que aseguró que la noticia no era ella, sino la situación que estaba teniendo lugar en Palestina. Además, la relatora de la ONU aprovechó la ocasión para enviar un saludo al pueblo de Costa Rica, al que su gobierno no me ha dejado ver, abrazar”, y prometió volver a ese país “cuando estará libre de los simpatizantes con el apartheid” contra los palestinos, según el diario La Jornada de México. Sobre su detención, Albanese relató a ese diario mexicano que atravesó ‘condiciones difíciles’ mientras estaba retenida en el Aeropuerto Juan Santamaría, al tiempo que acusó al expresidente de Costa Rica y actual ministro de la Presidencia Rodrigo Chaves de haber proferido ‘palabras graves’ contra ella al vincularla con el terrorismo, y exigió pruebas. “No sé cuánto es incompetencia y cuánto es voluntad de humillar”, agregó.

Por otro lado, pidió poner el foco en lo que sucede en los territorios palestinos ocupados por Israel. “No hay crimen previsto en el Estatuto de la Corte Penal Internacional que Israel no ha cometido contra el pueblo palestino”, dijo mientras criticó los vínculos comerciales de bancos y multinacionales con el Estado hebreo.

El veto costarricense a Albanese ocurrió cuatro días antes de una nueva ronda de consultas para escoger al sucesor del secretario general de la ONU António Guterres. La decisión podría perjudicar la candidatura de la costarricense Rebeca Grynspan, según una fuente diplomática consultada por La Estrella de Panamá.