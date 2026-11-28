Familiares, amigos y productores de cacao de la provincia de Chiriquí se reunieron este sábado 28 de noviembre para despedir a Evelyn Lyn Bishop, conocida cariñosamente como Lynn, quien fue víctima de femicidio en la comunidad de El Mamey, corregimiento de Sortová, distrito de Bugaba.

La ceremonia religiosa se realizó en la iglesia María Inmaculada de Sortová, donde panameños y extranjeros que compartieron con Bishop acudieron para rendirle homenaje, recordar su vida y exigir justicia por su asesinato.

Durante la despedida, los asistentes hicieron un llamado a las autoridades para que las investigaciones permitan identificar y capturar a los responsables del crimen, ocurrido el pasado 14 de noviembre.

Un crimen que conmocionó a Chiriquí

Bishop, de 62 años y ciudadana estadounidense, fue asesinada junto con Desiree Wells, de 60 años, en una vivienda de la comunidad de El Mamey.

Este 20 de noviembre el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, confirmó que Panamá mantiene coordinaciones con autoridades de Costa Rica y Estados Unidos para avanzar en las investigaciones y dar con el paradero de los responsables.

Fernández explicó que el caso tiene una dimensión internacional debido a la nacionalidad de las víctimas y a los vínculos que una de ellas mantenía con Costa Rica, país desde donde viajaba regularmente a Panamá.

Por su parte, el fiscal superior de Chiriquí, Julio Vergara, dijo hace más de una semana que se desarrollaban coordinaciones con la Fiscalía de Asuntos Internacionales de Costa Rica para intercambiar información y fortalecer las diligencias judiciales.

Las autoridades mantienen cuatro líneas de investigación, entre ellas el robo, y no han descartado el sicariato como uno de los posibles móviles del doble crimen.

Como parte de las pesquisas, se han realizado seis allanamientos en Chiriquí, mientras unidades de la Dirección de Investigación Judicial se incorporaron a las diligencias del Ministerio Público.

Su pasión por el cacao panameño

Además de su vínculo con la comunidad chiricana, Evelyn Bishop era reconocida por su trabajo en la promoción del cacao panameño y su potencial en los mercados internacionales.

Dos días antes de su asesinato, concedió una entrevista a Radio Faro Noticias, en la que explicó los esfuerzos que desarrollaba para impulsar este producto mediante su emprendimiento Quetzal Cacao.

En esa conversación destacó las oportunidades que tiene Panamá para ampliar su presencia en el mercado internacional del cacao.

Con información de Abdiel Quintero