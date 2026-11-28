El presidente José Raúl Mulino viajará este domingo 29 de noviembre a la ciudad de Londres, Reino Unido, para empezar una visita oficial de tres días enfocada en ampliar las relaciones comerciales, atraer inversiones y fortalecer la cooperación bilateral en áreas económicas, marítimas, educativas y de seguridad.

Uno de los principales acontecimientos de la gira será la audiencia oficial que sostendrá con el rey Carlos III, un encuentro que marcará un hito en las relaciones diplomáticas entre ambos países, al convertirse en el primer mandatario panameño recibido por el monarca británico.

Además, la agenda contempla reuniones con autoridades del Gobierno británico, representantes del Parlamento y ejecutivos de importantes compañías internacionales, entre ellas British Airways, Lloyd’s Register, Lloyd’s Bank y el Grupo MSC.

Mulino estará acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller, Javier Martínez-Acha; los ministros de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; además de Kristelle Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia.

La agenda de trabajo comenzará este martes 1 de diciembre con una reunión entre Mulino y el ministro para Comercio del Reino Unido, Anas Sarwar, en la que abordarán asuntos de interés bilateral y nuevas oportunidades para incrementar el intercambio comercial.

El mandatario también se reunirá con representantes de Infrastructure Exports, una alianza entre el Departamento de Empresa y Comercio británico y el sector industrial de ese país, que agrupa compañías para desarrollar y ejecutar proyectos de infraestructura sostenible a gran escala.

En este encuentro participarán empresas como WSP, especializada en ingeniería, ciencia y soluciones de infraestructura, y Arup, consultora internacional con experiencia en más de 150 disciplinas.

Posteriormente, el presidente panameño sostendrá una reunión con el secretario de Estado de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Ed Miliband, para revisar temas de la agenda bilateral.

Otro de los encuentros relevantes será con los directivos de British Airways, donde se explorará la posibilidad de establecer un vuelo directo entre Londres y Panamá, mediante una alianza con Copa Airlines.