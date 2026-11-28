El presidente José Raúl Mulino viajará este domingo 29 de noviembre a la ciudad de Londres, Reino Unido, para empezar una visita oficial de tres días enfocada en ampliar las relaciones comerciales, atraer inversiones y fortalecer la cooperación bilateral en áreas económicas, marítimas, educativas y de seguridad.
Uno de los principales acontecimientos de la gira será la audiencia oficial que sostendrá con el rey Carlos III, un encuentro que marcará un hito en las relaciones diplomáticas entre ambos países, al convertirse en el primer mandatario panameño recibido por el monarca británico.
Además, la agenda contempla reuniones con autoridades del Gobierno británico, representantes del Parlamento y ejecutivos de importantes compañías internacionales, entre ellas British Airways, Lloyd’s Register, Lloyd’s Bank y el Grupo MSC.
Mulino estará acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller, Javier Martínez-Acha; los ministros de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; además de Kristelle Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia.
La agenda de trabajo comenzará este martes 1 de diciembre con una reunión entre Mulino y el ministro para Comercio del Reino Unido, Anas Sarwar, en la que abordarán asuntos de interés bilateral y nuevas oportunidades para incrementar el intercambio comercial.
El mandatario también se reunirá con representantes de Infrastructure Exports, una alianza entre el Departamento de Empresa y Comercio británico y el sector industrial de ese país, que agrupa compañías para desarrollar y ejecutar proyectos de infraestructura sostenible a gran escala.
En este encuentro participarán empresas como WSP, especializada en ingeniería, ciencia y soluciones de infraestructura, y Arup, consultora internacional con experiencia en más de 150 disciplinas.
Posteriormente, el presidente panameño sostendrá una reunión con el secretario de Estado de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Ed Miliband, para revisar temas de la agenda bilateral.
Otro de los encuentros relevantes será con los directivos de British Airways, donde se explorará la posibilidad de establecer un vuelo directo entre Londres y Panamá, mediante una alianza con Copa Airlines.
Por la aerolínea británica participarán su presidente y CEO, Sean Doyle; el director de Planificación, Neil Chernoff; el director Comercial, Colm Lacy, y el jefe de Relaciones Públicas, Shaun Jepson. También estará presente el presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron.
Canal de Panamá y proyectos marítimos en la agenda
Durante el segundo día de la visita, Mulino se trasladará a la sede de la Organización Marítima Internacional, donde se reunirá con su secretario general, el panameño Arsenio Domínguez.
En la reunión se analizarán los desafíos de la marina mercante panameña y los principales proyectos de infraestructura que se desarrollan en el país, entre ellos los nuevos megapuertos, el gasoducto por el Canal de Panamá y el embalse de Río Indio.
Este último proyecto está orientado a garantizar la disponibilidad de agua para el funcionamiento de la vía interoceánica y el abastecimiento de la población.
El encuentro incluirá una mesa ampliada con representantes de organizaciones y empresas de la industria marítima internacional. Entre los participantes figuran Rhett Hatcher, director ejecutivo de la Cámara Marítima del Reino Unido; Thomas Kzados, secretario general de la Cámara Naviera Internacional; David Loosley, director ejecutivo de BIMCO; Stephen Alexander, director ejecutivo de IMPA, y Nick Brown, director de Lloyd’s Register.
La intención es presentar ante los principales actores del sector la visión de Panamá sobre el futuro de la actividad marítima y el papel de su plataforma logística en el comercio internacional.
Ese mismo día, el presidente también acudirá al Palacio de Westminster, sede del Parlamento británico, donde se reunirá con el presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsey Hoyle, y con la parlamentaria Jessica Morden, líder del Partido Laborista y enviada comercial del Reino Unido para Centroamérica.