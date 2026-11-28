Pagar el pasaje del Metro de Panamá y los buses de MiBus ahora es más sencillo. Los usuarios pueden utilizar directamente tarjetas bancarias sin contacto o dispositivos móviles, sin necesidad de recargar previamente una tarjeta de transporte. El nuevo sistema permite acercar al validador una tarjeta de crédito, débito o prepago Visa o Mastercard que tenga tecnología de pago sin contacto. No importa si la tarjeta fue emitida por un banco panameño o extranjero. También es posible utilizar celulares y relojes inteligentes que tengan habilitados servicios como Apple Pay o Google Pay. El procedimiento consiste simplemente en acercar el dispositivo al validador al momento de ingresar al sistema.

¿Cómo pagar el Metro y MiBus con tarjeta o celular? Conozca los detalles

¿Cómo pagar con tarjeta? El pasajero debe contar con una tarjeta Visa o Mastercard sin contacto y acercarla al validador habilitado. El sistema procesa el pago de forma automática y aplica la tarifa oficial del transporte, sin cobrar una comisión adicional por utilizar este método. De esta manera, ya no es necesario hacer una recarga antes de abordar cuando se utiliza una tarjeta bancaria habilitada para pagos sin contacto. ¿Cómo pagar con el celular? Quienes tengan sus tarjetas agregadas a Apple Pay o Google Pay pueden utilizar su teléfono para pagar el pasaje. También pueden hacerlo mediante un reloj inteligente compatible. El usuario solo debe acercar el dispositivo al validador y esperar la confirmación de la transacción.

¿Y si todavía utiliza la tarjeta MetroBus? La tarjeta MetroBus continúa vigente y puede seguir utilizándose con normalidad. Los pasajeros que prefieran este método pueden realizar sus recargas en los puntos habilitados, comercios, taquillas y mediante las opciones digitales disponibles. Además, las recargas digitales ahora se acreditan directamente en el validador, por lo que no es necesario acudir a los tótems de activación.

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