La Alcaldía de Arraiján declaró a la playa Veracruz, también conocida como playa Venao, como un área de interés público, turístico municipal, económico, social y de especial protección comunitaria, mediante el Decreto Alcaldicio No. 017-2026, publicado en la Gaceta Oficial de este viernes 27 de noviembre.

Esta disposición, firmada por la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, busca garantizar el libre acceso de la ciudadanía a este espacio costero, proteger sus ecosistemas marinos y promover proyectos de inversión pública y comunitaria relacionados con el turismo sostenible.

El decreto también establece restricciones a las construcciones y actividades que puedan limitar el uso público de la playa o afectar el equilibrio ambiental del litoral.

Delimitación de la playa en 90 días

Uno de los puntos centrales de la disposición es la creación de una Comisión Técnica de Delimitación Terrestre y Marítima, integrada por la Dirección de Planificación Urbana y la Dirección de Asesoría Legal del Municipio de Arraiján.

La comisión tendrá un plazo máximo de 90 días calendario, contados a partir de la promulgación del decreto, para realizar los levantamientos topográficos, cartográficos y catastrales que permitan establecer los límites exactos de la zona de playa, las áreas de pleamar y bajamar y la zona de amortiguamiento ambiental.

También deberá coordinar con la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, el Ministerio de Ambiente, la Autoridad Marítima de Panamá y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá para homologar los planos técnicos y evitar traslapes con áreas protegidas o propiedades privadas legítimamente constituidas.