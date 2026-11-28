La Alcaldía de Arraiján declaró a la playa Veracruz, también conocida como playa Venao, como un área de interés público, turístico municipal, económico, social y de especial protección comunitaria, mediante el Decreto Alcaldicio No. 017-2026, publicado en la Gaceta Oficial de este viernes 27 de noviembre.
Esta disposición, firmada por la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, busca garantizar el libre acceso de la ciudadanía a este espacio costero, proteger sus ecosistemas marinos y promover proyectos de inversión pública y comunitaria relacionados con el turismo sostenible.
El decreto también establece restricciones a las construcciones y actividades que puedan limitar el uso público de la playa o afectar el equilibrio ambiental del litoral.
Delimitación de la playa en 90 días
Uno de los puntos centrales de la disposición es la creación de una Comisión Técnica de Delimitación Terrestre y Marítima, integrada por la Dirección de Planificación Urbana y la Dirección de Asesoría Legal del Municipio de Arraiján.
La comisión tendrá un plazo máximo de 90 días calendario, contados a partir de la promulgación del decreto, para realizar los levantamientos topográficos, cartográficos y catastrales que permitan establecer los límites exactos de la zona de playa, las áreas de pleamar y bajamar y la zona de amortiguamiento ambiental.
También deberá coordinar con la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, el Ministerio de Ambiente, la Autoridad Marítima de Panamá y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá para homologar los planos técnicos y evitar traslapes con áreas protegidas o propiedades privadas legítimamente constituidas.
El documento ordena, además, delimitar formalmente la servidumbre pública de acceso, de manera que ninguna estructura colindante impida el tránsito peatonal hacia la playa.
Prohibiciones para proteger el acceso público
El decreto prohíbe, dentro de los límites que se establezcan, las construcciones, obras civiles o cerramientos que restrinjan injustificadamente o impidan el libre acceso, uso y disfrute de la playa.
También establece restricciones a la emisión de permisos de construcción y concesiones que puedan afectar el equilibrio ecológico, provocar la remoción de arena, destruir manglares o contaminar el litoral.
Otra de las disposiciones prohíbe otorgar títulos de propiedad sobre la zona de playa y los bienes de dominio público, de acuerdo con la legislación nacional vigente.
Plan de manejo turístico y ambiental
La Alcaldía también deberá coordinar con las juntas de desarrollo local y la Junta Comunal de Veracruz la elaboración de un plan de manejo turístico y ambiental para conservar el área.
Entre las acciones previstas figuran la limpieza, señalización e instalación de mobiliario público para los visitantes, así como la organización de ferias socioeconómicas, artesanales y actividades recreativas que impulsen la economía local.
En los considerandos del decreto, la Alcaldía señala que la comunidad de Veracruz ha expresado preocupación por la conservación del litoral y ha solicitado mecanismos legales para protegerlo frente a desarrollos desordenados y actividades que puedan afectar su entorno o pretender privatizarlo.
La disposición entró en vigor a partir de su emisión, el 15 de octubre de 2026, y fue publicada en la Gaceta Oficial No. 30662-E.