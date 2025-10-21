Decreto de la Alcaldía de Panamá por el 2 de noviembre: actividades prohibidas y posibles sanciones el Día de los Difuntos

La <b><a href="/tag/-/meta/alcaldia-de-panama">Alcaldía de Panamá</a></b> informó a la ciudadanía, la suspensión de la emisión de ruido y la realización de actividades bailables durante el domingo 2 de noviembre de 2025, con motivo de la conmemoración del <b><a href="/tag/-/meta/dia-de-los-difuntos">Día de los Difuntos</a></b>.De acuerdo con lo establecido en el decreto, queda prohibido el uso de cajas de música, sinfonías, instrumentos musicales, orquestas o cualquier otro medio de reproducción sonora desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. del domingo 2 de noviembre.<b>La Alcaldía de Panamá advirtió además que las personas o establecimientos que incumplan con esta disposición serán sancionados con multas que van desde B/.100.00 hasta B/. 1,000.00, según la gravedad de la falta.</b>