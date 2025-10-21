Decreto de la Alcaldía de Panamá por el 2 de noviembre: actividades prohibidas y posibles sanciones el Día de los Difuntos

La Alcaldía de Panamá informó a la ciudadanía, la suspensión de la emisión de ruido y la realización de actividades bailables durante el domingo 2 de noviembre de 2025, con motivo de la conmemoración del Día de los Difuntos.

De acuerdo con lo establecido en el decreto, queda prohibido el uso de cajas de música, sinfonías, instrumentos musicales, orquestas o cualquier otro medio de reproducción sonora desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. del domingo 2 de noviembre.

La Alcaldía de Panamá advirtió además que las personas o establecimientos que incumplan con esta disposición serán sancionados con multas que van desde B/.100.00 hasta B/. 1,000.00, según la gravedad de la falta.