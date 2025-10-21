  1. Inicio
PANAMÁ

Decreto de la Alcaldía de Panamá por el 2 de noviembre: actividades prohibidas y posibles sanciones el Día de los Difuntos

Alcaldia de Panamá promulga decreto por el Día de los Difuntos.
Alcaldia de Panamá promulga decreto por el Día de los Difuntos.
Por
Emiliana Tuñón
  • 21/10/2025 07:42
La Alcaldía de Panamá establece restricciones de ruido y actividades bailables en conmemoración del Día de los Difuntos.

La Alcaldía de Panamá informó a la ciudadanía, la suspensión de la emisión de ruido y la realización de actividades bailables durante el domingo 2 de noviembre de 2025, con motivo de la conmemoración del Día de los Difuntos.

De acuerdo con lo establecido en el decreto, queda prohibido el uso de cajas de música, sinfonías, instrumentos musicales, orquestas o cualquier otro medio de reproducción sonora desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. del domingo 2 de noviembre.

La Alcaldía de Panamá advirtió además que las personas o establecimientos que incumplan con esta disposición serán sancionados con multas que van desde B/.100.00 hasta B/. 1,000.00, según la gravedad de la falta.

Alcaldía de Panamá establece normas para mantener la solemnidad del Día de los Difuntos

La Alcaldía de Panamá indicó que esta disposición tiene como propósito coadyuvar al desarrollo de las actividades tradicionales, como las visitas a cementerios y los actos de homenaje a quienes han contribuido al país y a la humanidad, en un entorno de respeto, solemnidad y civismo.

Asimismo, se exhorta a la población a mantener un comportamiento empático y respetuoso durante la jornada, recordando que el Día de los Difuntos es una fecha de reflexión y homenaje.

