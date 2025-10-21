Petro cuestiona la decisión histórica de Colombia de ‘vender’ a Panamá a inicios del siglo XX

En una reciente entrevista con el periodista Daniel Coronell de la cadena Univisión, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su asombro ante la decisión histórica de “vender” a Panamá, calificándola como una “estupidez mental”.

Además, reflexionó sobre el simbolismo de la bandera panameña y su conexión con la identidad nacional.

La venta de Panamá: una decisión histórica cuestionada

“¿A quién se le ocurrió vender Panamá? Pensar que Panamá no servía para nada es una estupidez mental que ha quedado en la genética de los presidentes que han seguido, con algunas excepciones”, señaló Petro.

El mandatario comparó la situación con otros territorios vendidos o cedidos, como Texas, Alaska y Luisiana en tiempos de Napoleón, recordando que en esos casos se creyó que no tenían relevancia estratégica ni económica.

Según Petro, la idea de que Panamá no tenía valor refleja un error histórico que marcó la política de la región durante décadas.