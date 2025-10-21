Naos Harbour Island: invertirán más de $70 millones en nuevo complejo turístico en Amador

Con una inversión que supera los $77 millones, el consorcio Naos Harbour Island dio inicio a la construcción de un complejo turístico y hotelero en Isla Naos, Amador, que transformará la zona en un nuevo polo de desarrollo.

De acuerdo con un comunicado de los encargados del proyecto, el objetivo es rescatar la historia de Isla Naos y convertirla en un punto de interés para visitantes nacionales e internacionales, rediseñando búnkeres de la Segunda Guerra Mundial.

Además, se contempla la construcción de restaurantes, atracciones mecánicas, un museo dedicado a la historia militar de Naos y un espacio especial para bodas y eventos sociales.

Como parte del plan, tres hoteles, de una reconocida cadena estadounidense, ofrecerán más de 150 habitaciones cada uno, generando más de 300 empleos directos e indirectos durante su ejecución y operación, según la nota de prensa.

Según los desarrolladores, el monto de inversión inicial, estimado en $32 millones, ya fue superado y se prevé que las obras impulsen la economía nacional.

“Estas construcciones aumentarán la oferta turística de Panamá con un atractivo que no tiene ningún otro país de la región”, afirmó la fuente a cargo del proyecto, destacando la importancia del apoyo gubernamental para avanzar con rapidez.

Datos recientes de la Autoridad de Turismo de Panamá reflejan el buen momento del sector: entre enero y julio de 2025, el país registró un incremento del 4.3% en la llegada de visitantes internacionales respecto al mismo periodo del año anterior.