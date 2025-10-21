Naos Harbour Island: invertirán más de $70 millones en nuevo complejo turístico en Amador

Con una inversión que supera los <b>$77 millones, el consorcio Naos Harbour Island </b>dio inicio a la construcción de un complejo turístico y hotelero en <b>Isla Naos, Amador</b>, que transformará la zona en un nuevo polo de desarrollo.De acuerdo con un comunicado de los encargados del proyecto, el objetivo es rescatar la historia de Isla Naos y convertirla en un punto de interés para visitantes nacionales e internacionales, rediseñando búnkeres de la Segunda Guerra Mundial.Además, se contempla la construcción de restaurantes, atracciones mecánicas, un museo dedicado a la historia militar de Naos y un espacio especial para bodas y eventos sociales.Como parte del plan, tres hoteles, de una reconocida cadena estadounidense, ofrecerán más de 150 habitaciones cada uno, generando más de 300 empleos directos e indirectos durante su ejecución y operación, según la nota de prensa.Según los desarrolladores, el monto de inversión inicial, estimado en $32 millones, ya fue superado y se prevé que las obras impulsen la economía nacional.<i>'Estas construcciones aumentarán la oferta turística de Panamá con un atractivo que no tiene ningún otro país de la región'</i>, afirmó la fuente a cargo del proyecto, destacando la importancia del apoyo gubernamental para avanzar con rapidez.Datos recientes de la <b>Autoridad de Turismo de Panamá </b>reflejan el buen momento del sector: <b>entre enero y julio de 2025, el país registró un incremento del 4.3% en la llegada de visitantes internacionales respecto</b> al mismo periodo del año anterior.